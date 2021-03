DES ORDURES sortira son septième album studio, « Ni dieux ni maitres », le 11 juin via Stunvolume/Musique infectieuse. Le premier single du disque, « Les hommes qui gouvernent le monde », et la vidéo qui l’accompagne en techniques mixtes – créée par le réalisateur, animateur et peintre chilien Javi Mi Amor – sont sortis aujourd’hui.

« C’est notre septième disque, dont la numérologie significative a affecté l’ADN de son contenu: les sept vertus, les sept peines et les sept péchés capitaux », explique la chanteuse du groupe. Shirley Manson de l’album et de ses rebondissements, du capitalisme et de la convoitise à la perte et au chagrin. « C’était notre façon d’essayer de comprendre à quel point le monde est complètement fou et le chaos étonnant dans lequel nous nous trouvons. C’est le disque que nous avons senti que nous devions faire à ce moment-là. »

« Les hommes qui gouvernent le monde », le morceau d’ouverture de « Ni dieux ni maitres », est une chanson de protestation – un acte d’accusation brûlant et un appel aux armes critiquant la montée de la myopie capitaliste, du racisme, du sexisme et de la misogynie à travers le monde. C’est une déclaration d’intention claire d’un groupe qui croit toujours au pouvoir de la dissidence, donnant le ton pour le reste du disque.

Produit par DES ORDURES et collaborateur de longue date Billy Bush, les graines pour « Ni dieux ni maitres » ont été plantés à l’été 2018 dans le désert de Palm Springs. Le quatuor – Manson et camarades de groupe Duc Erikson, Steve Marker et Butch Vig – convoquée dans une maison appartenant à l’un des Marqueurles parents et esquissé le squelette de l’album pendant deux semaines, en jammant, en expérimentant et en ressentant les chansons. Ils ont ensuite pris ces démos et se sont séparés avant de se connecter à Los Angeles pour terminer le disque.

DES ORDURES dévoilera une version CD / numérique de luxe de « Ni dieux ni maitres » avec des reprises de titres classiques de David Bowie, Patti Smith et Bruce Springsteen avec rare DES ORDURES originaux. La version de luxe propose également de nouvelles voix, avec des apparitions de Crier femelles, Brody Dalle, Brian Aubert, John Doe et Exene Cervenka. L’album sera également dans les magasins de disques à partir du 12 juin dans le cadre de RSD Drops et sera disponible en vinyle rose en édition limitée, avec des couvertures alternatives.

Depuis la sortie de leur premier album éponyme en 1995, DES ORDURES a ouvert une piste sonore unique, recueillant des éloges de la critique et amassant un passel de hits ainsi que sept Grammy nominations en cours de route pour 17 millions d’albums vendus.

« Ni dieux ni maitres » liste des pistes:

01. Les hommes qui gouvernent le monde



02. La chair de poule



03. Mal à l’aise moi



04. loups



05. En attendant Dieu



06. Divinité



07. XXX anonyme



08. Une femme détruite



09. Renversant l’oiseau



dix. Ni dieux ni maitres



11. Cette ville vous tuera

Édition Deluxe (pistes bonus)

12. Pas de chevaux



13. Homme d’étoiles



14. Les filles parlent (feat. Brody Dalle)



15. Parce que la nuit (feat. Screaming Females)



16. Sur le feu



17. Les produits chimiques (avec Brian Aubert)



18. Détruire les anges (avec John Doe et Exene Cervenka)



19. Le temps détruira tout



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).