Garbage annonce l’édition 20e anniversaire de Beautifulgarbage

Garbage a annoncé aujourd’hui les détails de sa prochaine réédition pour le 20e anniversaire du troisième album studio du groupe, beautifulgarbage. La réédition sortira via UMe le 1er octobre, exactement vingt ans après la première sortie de l’album.

Le groupe ont également révélé une version inédite du premier single de l’album “Androgyny”. Le morceau présente un contenu lyrique et un message qui était en avance sur son temps lors de sa sortie initiale en 2001 et reflétait également le nouveau son pop de Garbage.

En parlant de la belle réédition de Garbage, Shirley Manson dit :

« Nous voulions célébrer la sortie de notre troisième album de la même manière que nous avons célébré les 20 ans de nos deux précédents disques, car nous chérissons notre troisième enfant tout autant que ses prédécesseurs. Au fil du temps, il a suscité de plus en plus de respect de la part de nos fans, de nombreuses chansons restant en rotation dans nos sets live à ce jour. Nous nous sommes toujours sentis incroyablement fiers de cet album et avons estimé qu’il était à bien des égards très en avance sur son temps.

“Vingt ans plus tard, nous sommes tous extrêmement reconnaissants d’avoir des chansons aussi bien conçues dans notre discographie et sommes très fiers que, contre toute attente, nous soyons toujours debout et puissions rendre à notre album bien-aimé l’hommage qu’il mérite tant.”

Marquant une rupture avec le son que Garbage avait établi sur leurs deux premières sorties, beautifulgarbage a été écrit et enregistré au cours d’une année. Shirley Manson a fait la chronique des efforts du groupe chaque semaine en ligne, devenant l’un des premiers musiciens de haut niveau à tenir un blog Internet dans le processus. L’album élargit la variété musicale acclamée du groupe avec des paroles et des sons plus directs qui mélangent le rock avec des influences électroniques, new wave, hip hop et girl group.

Cette toute nouvelle édition a été remasterisée à partir des enregistrements originaux et sera publiée aux formats Deluxe 3LP, 2LP, Deluxe 3CD et Digital Deluxe. L’édition vinyle de luxe comprend de magnifiques ordures sur 2 LP noirs lourds, ainsi qu’un troisième LP de faces B et de souvenirs. Les deux formats 2LP ont été respectivement pressés sur un vinyle noir lourd et un vinyle blanc spécial. La suite de produits de réédition comprend également une édition de luxe 3CD contenant l’album original, des faces B, des démos et des remixes logés dans un boîtier à clapet. L’édition numérique de luxe comprend des remix bonus exclusifs. La liste complète des pistes est disponible ci-dessous.

Liste des morceaux de l’édition du 20e anniversaire de beautifulgarbage :

CD1 :

“Ferme ta gueule” (Remasterisé 2021)

“Androgynie” (Remasterisé 2021)

“Je ne peux pas pleurer ces larmes” (Remasterisé 2021)

“Til The Day I Die” (Remasterisé 2021)

“Tasse de café” (Remasterisé 2021)

“Le silence est d’or” (Remasterisé 2021)

« Lèvres de cerise » (Remasterisé de 2021)

“Breaking Up The Girl” (Remasterisé 2021)

« Ramenez-vous à la maison » (Remasterisé de 2021)

“Parade” (Remasterisé 2021)

“Personne ne t’aime” (Remasterisé 2021)

“Intouchable” (Remasterisé 2021)

“Tellement comme une rose” (Remasterisé de 2021)

CD2 : faces B et versions alternatives :

« Candy dit »

“Utilise moi”

“Le sexe ne se démode jamais”

« Os mendiant »

« 10 avril »

“Bonheur Pt.2”

“Confiance”

« Assez n’est jamais assez »

« Chevaux sauvages » (Live)

“Je suis vraiment dans la techno”

“Fierté au nom de l’amour”

“Androgynie” (Rough Mix 14 mars 2001)

“Til The Day I Die” (Démo du 14 septembre 1999)

“Personne ne t’aime” (Rough Mix, 14 mars 2001)

“Breaking Up The Girl” (Acoustique)

“Le silence est d’or” (Démo du 14 septembre 1999)

“Je ne peux pas pleurer ces larmes” (Rough Mix, 14 mars 2001)

« Ferme ta gueule » (Live)

“Begging Bone” (Early Demo Mix)

CD3 : Remix :

« Ferme ta gueule » (mixage radio Jagz Kooner)

“Shut Your Mouth” (Mélange vocal complet effrayant de Jolly Music)

“Shut Your Mouth” (Professeur Reay Clubbed Dead Pig Mix)

“Androgynie” (Neptunes Remix)

“Androgyny Felix Da Housecat” (Thee Glitz Mix)

“Androgynie” (Le Mix des Architechs)

“Breaking Up The Girl” (Timo Maas Radio Mix)

“Breaking Up The Girl” (Brothers In Rhythm Radio Edit)

“Breaking Up The Girl” (Le fléau de la terre Rodeo Rave Remix par Jimmy Caulty)

“Breaking Up The Girl” (Chien noir blessé par la Warbeast)

« Cherry Lips (Go Baby Go!) » (Le Royale Mix)

“Cherry Lips (Go Baby Go!)” (Dark Remix With Acapella edit de Mauve)

« Cherry Lips (Go Baby Go !) » (Go Go Jam de DJEJ par Eli Janney)

“Cherry Lips (Go Baby Go!)”” (Roger Sanchez Tha S-Man’s Release Mix (Radio) Ed-it)

“Cherry Lips (Go Baby Go!)” (Howie B Remix)

« Mélange de fin de soirée du défilé »

Précommandez beautifulgarbage.