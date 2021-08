Garbajosa : « J’ai dit à Xargay que nous étions dans le même bateau »

Toujours à Tokyo Jorge Garbajosa a répondu par téléphone à AS pour évaluer les durs aveux de Marta Xargay dans El País, dans lequel il révèle un enfer personnel, qui l’a conduit à souffrir de boulimie en raison des prétendues pressions du déjà ex-sélecteur, Lucas Mondelo.

Comment avez-vous reçu les aveux durs de Marta Xargay à El País ? Parce que la connaissance de l’entretien avait, il est donc précisé dans le texte.

Eh bien, je l’ai reçu puisque je ne connaissais pas la date de publication, ce que je ne savais pas que ce serait aujourd’hui, et évidemment puisque je ne savais pas ce qui allait être publié, le contenu de l’interview. Nous savions que des informations critiques seraient divulguées, mais plusieurs personnes ont parlé avec Marta. Marta elle-même a été celle qui a dit que même sa famille n’était pas au courant de l’affaire. J’ai une excellente relation avec les joueurs. Laia Palau est mon amie, j’ai une relation très amoureuse avec Alba Torrens. Evidemment, au moment où on aurait su quelque chose, on l’aurait coupé pour que ce type de situation ne se soit pas produit et que l’entraîneur n’aurait pas continué dans son poste. J’ai une fille de 18 mois. Je veux ma fille, je ne sais pas à quel niveau, mais je veux qu’elle joue au basket. Il ne peut pas me venir à l’esprit que ma fille puisse vivre ce genre de situation.

Ce sont des accusations fortes.

J’ai personnellement parlé avec Marta. Pour qu’elle se sente couverte, pour lui offrir tout le soutien. Nous savons à quoi ressemble le monde du basket, qu’il n’est ni noir ni blanc. Qu’il y a des relations meilleures et pires dans les vestiaires, l’usure. Mais cela dépasse le seuil et si à un moment donné on avait su quelque chose, on n’aurait pas passé une seconde.

Êtes-vous préoccupé par le fait que davantage de joueurs signalent ce problème ?

Ce que je veux bien sûr savoir, c’est s’il y a plus de cas de ce style pour prendre les mesures nécessaires. Si c’est arrivé, il est clair qu’il l’a pris en silence, car Laia Palau, la capitaine de cette équipe, a sacrifié 20 étés de sa vie pour être, l’un après l’autre, avec cette équipe nationale, et il n’y a aucune possibilité que elle serait venue s’il avait vu des comportements méprisables comme ceux-ci (dans les informations d’El País, Marta Xargay parle du comportement de Mondelo dans son ancien club, le Dynamo Kursk)

Êtes-vous choqué, inquiet, déçu?

En ce moment, ce qui m’inquiète, c’est Marta. Parce qu’en aucun cas cela ne pouvait me traverser l’esprit. J’ai dit à Marta quand nous avons parlé que nous sommes dans le même bateau. Et ce que j’ai de clair, c’est que le seul travail possible est d’aller par le bas pour éradiquer tout type de comportement de ce type.

Est-ce qu’un joueur vous a appelé pour glisser qui connaissait le sujet?

En ce moment, qui est 22h00 à Tokyo, 15h00 à Madrid, non. Je n’ai parlé qu’à Marta. Ce que je veux, c’est que nous tous qui l’aimons l’envelopper au maximum.