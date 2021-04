Garbiñe fait son retour

06/04/2021 à 22:12 CEST

L’Espagnole Garbiñe Muguruza s’est épanouie à son retour au tournoi de Charleston, auquel il n’avait pas participé depuis 2013, avec une nette victoire contre la Polonaise Magdalena Frecht, 6-1, 6-3, pour atteindre les huitièmes de finale.

Garbiñe a remporté sa première victoire dans ce tournoi, auquel il n’a joué qu’une seule fois et dans lequel il n’a pas passé la première étape. L’Espagnol a gagné avec autorité, en douceur, en 71 minutes, contre un joueur avec lequel il n’avait jamais affronté, placé en position 159 du classement.

Muguruza, treizième du classement WTA, qui cette année a remporté le tournoi de Dubaï et a été finaliste à Melbourne, sera mesuré en huitièmes de finale avec le vainqueur de l’affrontement entre les Kazakhs Zarina Diyas et Yulia Putintseva.

La Canadienne Leylah Fernandez est entrée en action dans le tournoi, qui a battu la Chinoise Shuai Zhang, seizième favori, 6-3 et 6-1, et qui affrontera la Monténégrine Danka Kovinic, qui a battu la Roumaine Gabriela Talaba par 7-6 (2 ) et 6-4.

L’Américaine Caty McNally a également progressé, profitant du retrait de la Kazakh Elena Rybakina lorsqu’elle a perdu 6-4. La Nord-américaine jouera au deuxième tour avec la Lettone Anastasija Sevastova, qui a battu la Russe Anastasia Potapova par un double 6-3.

Lauren Davis a battu sa compatriote Madison Brengle (6-4, 6-2) pour devenir la rivale de la deuxième favorite, l’Américaine Sofia Kenin.

Les locaux Ludmilla Samsonova, qui a battu le Japonais Nao Hibino (6-2 et 6-1), et Sloane Stephens, qui a battu le Chinois Ximyu Wang 6-2 et 6-4 et affrontera l’Américaine Madison Keys, huitième favorite.