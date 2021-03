Garbiñe Muguruza avance dans le Miami Masters

29/03/2021 à 03:18 CEST

Efe

L’Espagnol Garbiñe Muguruza a survécu à l’impulsion et à la résistance de la Russe Anna Kalinskaya pour atteindre le huitièmes de finale Miami WTA 1000.

L’Espagnol était contre les cordes (4-6, 6-3 et 6-4) mais il a renversé la situation et après trois heures de jeu, il a réussi à gagner contre un joueur qu’il n’avait pas affronté auparavant et qui l’a poussée à bout.

Garbiñe, douzième favorite et gagnante à Dubaï cette année pour ajouter son dixième titre, ainsi que finaliste à Melbourne et Doha, n’a pas reculé malgré le bon départ de sa rivale et la domination également au début du deuxième tour, dans lequel elle c’était 4-1.

Les Espagnols ont réagi, patiemment, sans hâte. Point par point. Il a égalisé le choc et a amené le résultat au troisième set où le pouls était énorme. Garbiñe a de nouveau eu un désavantage notable (3-0) qu’il a réussi à équilibrer. Ensuite, il a fallu quatre balles de match pour clôturer la victoire.

Garbiñe a battu Kalinskaya, 72e du monde, qui cette année a atteint les quarts de finale à Monterrey. Il n’avait jamais participé à Miami.

Muguruza est déjà au deuxième tour, son top dans cette compétition. Elle affrontera le vainqueur du match entre la Canadienne Bianca Andeescu, huitième favori, et l’Américain Amanda Anisimova, 28 ans, alors qu’il tentait d’atteindre une place en quart de finale pour la première fois à Miami.