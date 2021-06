Garbine Muguruza Blanco parvient à se qualifier pour les seizièmes de finale à Wimbledon

30/06/2021 à 20h45 CEST

L’Espagnol Garbine Muguruza Blanc, numéro 12 de la WTA et tête de série 11, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et treize minutes par 6-1 et 6-4 à Lesley Kerkhove, joueuse de tennis néerlandaise, numéro 174 de la WTA, lors de la 30e finale de Wimbledon. Avec ce résultat, on verra le vainqueur du match lors de la prochaine phase de Wimbledon, les seizièmes de finale.

Le joueur de tennis néerlandais a réussi à briser le service à une occasion, tandis que Muguruza Blanco, quant à lui, l’a fait 4 fois. De plus, la joueuse espagnole a marqué 61% au premier service, une double faute et a marqué 77% des points de service, tandis que les données de son adversaire sont efficaces à 61%, 5 doubles fautes et 48% de points obtenus au service.

En seizièmes de finale, les Espagnols affronteront le vainqueur du match entre les Tunisiens Ons Jabeur et le joueur de tennis américain Vénus William.

Le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Dans cette compétition, un total de 237 joueurs apparaissent et un total de 128 arrivent à la phase finale.Les joueurs proviennent de ceux classés directement, de ceux qui parviennent à gagner dans la phase de qualification préliminaire et de ceux qui sont invités.