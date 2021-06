Garbiñe Muguruza, indemne au troisième tour

30/06/2021 à 21h00 CEST

L’Espagnol Garbiñe Muguruza est toujours aussi adorable à Wimbledon et ce mercredi, elle a remporté sa deuxième victoire consécutive dans le tournoi, ce qu’elle n’avait pas réalisé depuis 2017, en battant les Néerlandaises Lesley Pattinama par 6-1 et 6-4.

Muguruza, qui vise son troisième titre du Grand Chelem, n’a pas concédé un seul set lors des deux premiers tours et n’a raté que six matchs en cours de route.

Après un bon départ, avec un premier set impeccable où il n’a fait que cinq fautes directes, Muguruza a un peu plus souffert dans le deuxième set, lorsque les Néerlandais ont commencé à se sentir plus à l’aise. Il a augmenté le compte non forcé à 12 et Pattinama a tenu bon car il a réussi à sauver les six premières occasions de pause de Muguruza.

Il en a profité et a même réussi à prendre l’avantage, avec un 4-2 qui a mis en péril la netteté de Muguruza dans cette édition de Wimbledon. Mais les Espagnols ont répondu avec catégorie. De 4-2, il n’a cédé que quatre points supplémentaires. Il a remporté quatre matchs d’affilée et a scellé une victoire qui continue de porter son sac à dos avec confiance.

Pour revenir à la dernière fois qu’il a remporté deux matchs d’affilée à Wimbledon, il faut remonter à 2017, l’année où il a remporté le tournoi. Pour le tour suivant, elle pourra rééditer précisément la finale de cette année-là, pour laquelle Venus Williams devra battre la tunisienne Ons Jabeur, la première joueuse arabe à remporter un titre WTA.