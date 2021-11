Garbiñe Muguruza n’a pas pu vaincre Pliskova dans un match difficile de la finale WTA

11/11/2021 à 05:48 CET

.

le tchèque Karolina Pliskova, quatrième raquette mondiale, s’est imposée ce mercredi dans un match difficile de 2h26 aux Espagnols Garbiñe Muguruza par 4-6, 6-2, 7-6 (6) à leurs débuts aux finales WTA d’Akron.

A Guadalajara, dans l’ouest du Mexique, le Tchèque a fait un « tie-break » de nombreuses pauses et a commencé le tournoi du bon pied en ajoutant sa neuvième victoire en 11 matchs avec Garbiñe.

Pliskova s’est rapidement adapté aux conditions du terrain – à 1 566 mètres d’altitude -, a clôturé le premier match bien après 40-40 et il a immédiatement cassé le service pour prendre les devants avec 2-0.

Muguruza a récupéré le break et, à partir de là, il a augmenté ses performances avec son deuxième service. Au cinquième match, il a cassé le service, confirmé et pris une avance de 4-2.

Les Espagnols ont montré une efficacité supérieure à la 71 pour cent des points gagnés avec son premier service et a assuré le set 6-4.

La Tchèque a entamé le deuxième tour massivement, de sorte que, rapidement, elle a pris les devants 3-0 et a profité de neuf fautes directes de Garbiñe, qui a perdu de l’essence et Il n’avait aucune défense pour les 10 vainqueurs de Karolina.

Dans la manche finale, les Espagnols ont profité d’une double faute du rival pour prendre l’avantage 15-40 dans le jeu initial. Cependant, elle n’a pas pu confirmer sa pause et a été touchée 1-1.

Sur le plateau, il y avait de nombreux ballons qui se sont retrouvés dehors à cause de l’altitude. Au dixième match, Garbiñe s’est échappé de deux « points de match » et elle a pris une avance de 40-15 au 11e, mais la Tchèque s’est ralliée et a pris une avance de 6-5.

Muguruza a résolu le douzième match, qui était sur le point de se compliquer avec un ballon sorti, et a provoqué le « tie-break », dans lequel il y avait 11 breaks, le décisif en faveur de Pliskova.

Quelques heures plus tôt, l’Estonien Annet Kontaveit, la huitième joueuse mondiale, a confirmé son grand moment sur le plan sportif en battant la Tchèque 6-3, 6-4 Barbora Krejcikova.

Annet a donné une leçon sur la façon de bien servir dans le tennis professionnel, alors a gardé son service dans tous les matchs et elle était la plus en sécurité dans les moments cruciaux.

Les finales WTA d’Akron passe avec une phase de groupes à travers le système tous contre tous, d’où sortiront les deux meilleurs pour disputer les demi-finales contre les deux premiers de l’autre touche.

Dans le groupe appelé Chichén Itza, le biélorusse Aryna Sabalenka, deuxième du classement WTA, fera ses débuts ce jeudi contre les Espagnoles Paula Badosa, dixième dans la liste mondiale, tandis que le grec Maria Sakkari, sixième joueur mondial, affrontera le Polonais Iga Swiatek, neuvième.