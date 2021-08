Garbiñe Muguruza surpasse Garcia et rencontre Krejcikova au deuxième tour

19/08/2021 à 05:42 CEST

L’Espagnol Garbiñe Muguruza avancé ce mercredi aux huitièmes de finale du tournoi de Cincinnati, WTA Masters 1000, par victoire 6-4 et 6-3 à la française Caroline Garcia. La prochaine rivale du numéro 9 au classement mondial sera la Tchèque Barbora Krejcikova, neuvième tête de série, qui à son tour a battu l’Ukrainienne Dayana Yastremska 6-1, 7-6 (5).

C’était la quatrième victoire consécutive de Muguruza sur Garcia, 27 ans. L’Espagnole, huitième tête de série, a toujours imposé son jeu depuis le bas de la liste, en plus de maintenir un excellent service avec sept as, sans double faute, ce qui l’a aidé à ne jamais abandonner pour trois qu’il l’a cassé à Garcia. Le match, qui a duré une heure et 40 minutes, a laissé Muguruza avec 40 points gagnés avec son service et 34 dans l’échange de coups pour atteindre 74 à la fin du match par les 60 de Garcia.

Le duel entre Muguruza et Krejcikova, 25 ans, sera le deuxième après cette année qu’ils se sont rencontrés pour la première fois à Dubaï avec une victoire pour le joueur de tennis espagnol.

Avant le triomphe de Muguruza, sa compatriote Paula Badosa, la numéro 31 mondiale, a donné la grande surprise en battant au deuxième tour 5-7, 6-2 et 7-6 (4) la Biélorusse Aryna Sabalenka, tête de série numéro trois. La rivale de Badosa en huitièmes de finale sera la Kazakhe Elena Rybakina, qui a également joué dans l’élimination de la quinzième tête de série, la Belge Elise Mertens, qu’elle a battue 6-3 et 6-2. Le duel entre Badosa et Rybakina, 22 ans, et 19e au classement mondial, sera le troisième, avec une victoire et une défaite dans les deux précédents.