Garbiñe remporte le titre à Chicago

10/03/2021 à 23:19 CEST

Cristina Moreno

Garbiñe Muguruza a fait un pas de géant dans la course aux finales WTA qui se tiendront en novembre à Guadalajara (Mexique) avec sa victoire aux Chicago Fall Tennis Classics contre la Tunisienne Ons Jabeur 3-6, 6-3 et 6-0, avec un retour inclus. L’espagnol-vénézuélien a débuté le tournoi huitième -position qui marque le cut- et est déjà sixième au classement grâce aux 470 points obtenus dans ce tournoi américain. Plutôt l’inverse Jabeur, un rival direct dans cette course, qui se classe neuvième.

Un triomphe qui signifie aussi son neuvième titre WTA, le deuxième cette saison après sa victoire à Dubaï en mars dernier et le match revanche avec Jabeur qui a éliminé Garbiñe au troisième tour de Wimbledon cette année.

Fait intéressant, Muguruza et Jabeur ont tous deux atteint la finale après le retrait de leurs rivaux respectifs. Dans le cas de Garbiñe pour l’abandon de la Tchèque Marketa Vondrousova avant de jouer en raison de problèmes d’estomac. Dans le cas de Jabeur en raison de la perte de la Kazakhe Elena Rybakina qui a pris sa retraite lorsqu’elle a perdu 6-4 et 3-2.

Croire jusqu’au bout

Garbiñe Il a fallu une heure et 42 minutes, en plus d’un gros travail, pour se débarrasser du Tunisien qui a commencé à marquer le premier set en montrant un niveau élevé. Cela semblait compliqué pour la joueuse de Caracas de renverser la vapeur mais elle n’a pas cessé de croire en ses options et la réaction est venue. Garbiñe a enfilé sa salopette et même s’il a dû aller jusqu’à deux échappées, il a réussi à ramener le set sur son terrain. Cinq balles devaient fermer, mais l’ont finalement obtenu.

Lalluvia a ensuite fait une apparition mais même cela n’a pas arrêté la joueuse de tennis espagnole, lancée par sa progression. Le troisième était presque une promenade. Avec le Tunisien vaincu, Garbiñe Il a avancé d’un pas ferme pour clore le match avec un beignet.

Le prochain rendez-vous, également en terres américaines, sera Indian Wells qui se jouera du 4 au 17 octobre avec des absences notables comme celle de la numéro un, Asleigh Barty, la Japonaise Naomi Osaka ou le biélorusse Aryna Sabalenka, numéro 2 du classement, qui a confirmé sa baisse hier lorsque son positif au coronavirus a été confirmé.