garce | Aaron Rodgers : « Je me rends compte que je suis dans la ligne de mire de la foule réveillée en ce moment »

Aaron Rodgers est passé de « mignon et intelligent » à « idiot fou » en l’espace d’environ 48 heures. Nous avons appris que Rodgers avait été testé positif au Covid et qu’il raterait certains matchs des Green Bay Packers à cause de sa quarantaine. Puis vint le coup de fouet : malgré son insistance en août sur le fait qu’il avait été « immunisé » contre le Covid, il n’avait reçu aucun des vaccins Covid. Il ne suivait pas non plus les protocoles appropriés pour les joueurs non vaccinés, car il se promenait sans masque dans la salle des médias et dans les espaces publics. Nous avons également appris que QAaron était «furieux» que la NFL l’ait présenté comme non vaxxé et qu’il a essayé de convaincre la NFL qu’il avait une sorte de «traitement» holistique hokey qui le rendait anti-Covid (la NFL ne l’a pas cru). Donc, après tout cela, QAaron est apparu sur The Pat McAfee Show (par vidéoconférence) pour parler de tout cela et plus encore et sainte mère de Dieu, il est un crétin déchaîné. Voici quelques-unes des choses dingues qu’il a dites :

Sur le contrecoup de ses mensonges : «Je me rends compte que je suis dans le collimateur de la foule réveillée en ce moment. Donc, avant que mon dernier clou ne soit mis dans mon cercueil de culture d’annulation, je pense que j’aimerais remettre les pendules à l’heure sur tant de mensonges flagrants qui circulent sur moi-même. C’est la faute des médias s’il a menti sur sa vaccination : Rodgers a déclaré que les médias étaient en « chasse aux sorcières » pour savoir quels joueurs avaient été vaccinés et a blâmé les journalistes pour lui en disant qu’il avait été « immunisé » en août. Rodgers, 37 ans, a déclaré que si un journaliste avait posé une question de suivi, il aurait expliqué qu’il n’était « pas un terrien anti-vax », mais qu’il était un « penseur critique ». Il a également déclaré: « Pour moi, cela impliquait beaucoup d’études pendant l’intersaison. » Il pense que les tests Covid sont là pour faire honte aux non vaccinés : Rodgers a décrit les tests quotidiens auxquels il est soumis tous les jours, même les jours fériés, et pense que les règles sont en place pour faire honte aux personnes non vaccinées. Rodgers a déclaré qu’il avait été testé plus de 300 fois avant d’être testé positif cette semaine. Rodgers a déclaré qu’il avait ressenti des symptômes bénins pendant environ 48 heures, mais qu’il « se sent actuellement vraiment bien ». Il ne savait pas quand il retournerait sur le terrain ou quels protocoles étaient en place pour lui maintenant qu’il avait été testé positif pour le nouveau coronavirus. Il a consulté Joe Rogan : «J’ai consulté un de mes bons amis, Joe Rogan, après qu’il a eu Covid, et j’ai beaucoup de choses qu’il m’a recommandées dans son podcast et au téléphone… Je vais avoir la meilleure immunité possible maintenant basé sur l’étude de 2,5 millions de personnes en Israël selon laquelle les personnes qui contractent Covid et se rétablissent ont l’immunité la plus robuste. Je suis reconnaissant aux gens comme Joe d’intervenir et d’utiliser sa voix. Je suis reconnaissant envers mon équipe médicale et je suis reconnaissant pour tout l’amour et le soutien que j’ai reçus, mais je prends des anticorps monoclonaux, de l’ivermectine, du zinc, de la vitamine C et du DHCQ et je me sens assez incroyable. Il est « allergique » aux vaccins : Rodgers a déclaré qu’il ne s’était pas fait vacciner parce qu’il était allergique à un ingrédient des vaccins Moderna et Pfizer et qu’il avait peur des effets secondaires possibles du vaccin Johnson & Johnson. Il a déclaré que la décision de rechercher des traitements alternatifs était «ce qui était le mieux pour mon corps». Il a aussi dit : « Et mon corps, mon choix ? Que diriez-vous de prendre la meilleure décision pour ma situation ? » Ce qu’il prétend qu’un médecin de la NFL lui a dit : « Il est impossible pour une personne vaccinée d’attraper le Covid ou de propager le Covid. » Interrogée sur la réclamation d’Aaron Rodgers, une source de la ligue NFL a déclaré à CNN « aucun médecin de la ligue ou les consultants conjoints NFL-NFLPA en maladies infectieuses n’ont communiqué avec le joueur ». Il a essayé de faire changer la politique de la NFL : Rodgers a déclaré à McAfee qu’il avait déjà tenté de « pétitionner » la ligue pour que son traitement homéopathique consistant à augmenter ses anticorps soit considéré comme une alternative à la vaccination complète via les vaccins Moderna, Pfizer ou Johnson & Johnson. Rodgers a poursuivi: « à ce moment-là, je savais que je n’allais certainement pas gagner l’appel. » Immunité naturelle : « Les vaccins offrent certainement une certaine protection, mais il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas à leur sujet. … Il y a beaucoup à l’immunité naturelle. … Si vous avez contracté Covid et que vous vous en êtes remis, c’est le meilleur coup de pouce à l’immunité que vous puissiez avoir. » Il s’est comparé au révérend Martin Luther King Jr. : « Le grand MLK a dit que » Vous avez une obligation morale de vous opposer aux règles injustes et aux règles qui n’ont aucun sens. était entouré de personnes vaccinées, pourquoi devrait-il avoir « honte » de porter un masque dans tout l’établissement Packers.

Il y avait d’autres sentiments dingues, comme sa peur d’inhaler du CO2 tout en portant un masque pendant ses entraînements (pour l’amour de), et comment il est à peu près sûr que les vaccins causent la stérilité (ils ne le font pas) et ceci : « Si le vaccin est si génial , alors comment se fait-il que les gens deviennent encore covid et propagent la covid? » IL EST LITTÉRALEMENT NON VACCINÉ ET IL A PRIS LE COVID PARCE QU’IL EST TELLEMENT BIEN. Comme l’a dit un jour le grand Martin Luther King : « J’ai lu un article sur Facebook sur la façon dont le vaccin induit des boules de sang. QAaron n’est pas dans le collimateur d’une foule éveillée, il se présente comme un idiot malicieusement égoïste et dangereux. C’est comme si quelqu’un lui avait jeté un sort, je ne peux pas croire qu’il a été ce gars tout le temps.

Et au cas où vous vous poseriez des questions sur Shailene Woodley, elle a posté une histoire Instagram avec le message : « Les mers calmes peuvent vous apporter la paix, mais les tempêtes sont là où vous trouverez votre pouvoir. » Elle lui chuchote à l’oreille : « tu as raison, bébé, ici ronge cette écorce d’arbre, je vais t’apporter une bouteille de vermifuge pour chevaux.

