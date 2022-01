garce | Adam McKay : Aucun des deux partis politiques « n’a de quoi être fier au cours des 40 dernières années »

J’ai regardé Don’t Look Up pendant les vacances, et je ne fais pas partie de la communauté Internet avec de forts sentiments pour ou contre. C’était trop long, le script n’était pas génial, au moins deux intrigues B auraient pu être abandonnées, mais il y avait des moments légitimement drôles, et j’ai pensé que Leo DiCaprio et Jennifer Lawrence étaient géniaux dedans. L’une de mes plus grandes plaintes pour ce que le film a mal tourné était la politique d’une crise mondiale : le président Orléans (joué par Meryl Streep) est probablement censé être une figure à la Trump qui déteste les faits et la science. Ses partisans ressemblent à un culte et sont sans doute censés être comme le culte de la mort MAGA. Donc, clairement, il s’agit d’un envoi de ce genre particulier de désordre politique républicain, où des gens ignorants et anti-science forment un culte autour d’un fou charismatique, n’est-ce pas ? Tort. Dans une interview avec EW il y a plusieurs semaines, le réalisateur Adam McKay refuse de s’engager dans l’idée que le président fictif Orléans représente la politique républicaine. Ces citations sont devenues virales ces derniers jours, bien qu’il s’agisse d’une interview vieille de plusieurs semaines :

Le bureau ovale a été recréé par le chef décorateur Clayton Hartley dans un studio de Boston, où le film a été tourné. « C’est une bonne scène pour le carnaval insensé qui a été la vie politique moderne », dit McKay à propos du décor. Bien que Streep porte un costume rouge dans la scène, la réalisatrice ne révélera pas si son personnage est républicain ou démocrate dans le film. « Je ne pense pas que l’une ou l’autre des parties ait de quoi être fière au cours des 40 dernières années », déclare McKay.

Ah, oui, des deux côtés ! Un côté est un culte de la mort alimentant une propagande anti-science à ses adeptes ignorants et l’autre côté leur dit de se faire vacciner et de porter des masques. Un côté soutenait une insurrection terroriste violente et meurtrière au Capitole et l’autre côté pensait que les insurgés allaient les assassiner. Une partie s’est retirée de l’Accord de Paris sur le climat et l’autre… a signé l’accord et s’y est réengagée. Ne voyez-vous pas, les deux côtés sont également à blâmer ? Don’t Look Up aurait pu s’engager dans le genre très particulier de machine de propagande de droite que nous voyons dans la vraie vie. Au lieu de cela, Adam McKay a tiré ses coups. Quel perdant.

