garce | Andie MacDowell souffre d’anxiété sociale « Je m’analyse toujours quand je sors »

L’Instagram ci-dessus est celui qu’Andie MacDowell a posté d’elle-même assistant aux InStyle Awards qui ont honoré Simone Biles. Andie a fait des nouvelles pour sa bravoure. Cela m’écrase d’écrire car sa bravoure est d’être une femme de 63 ans qui a osé arrêter de teindre ses cheveux gris. En même temps, c’est vraiment courageux parce que Hollywood n’aime pas que les femmes admettent qu’elles vieillissent. Mais elle l’a fait, malgré le fait que son équipe lui ait demandé de ne pas le faire, et elle a l’air absolument incroyable. Il s’avère que l’équipe d’Andie n’était pas la seule à lui faire douter. Dans sa légende sur la photo ci-dessus, elle a révélé qu’elle souffrait d’anxiété sociale et à quel point elle appréciait Simone pour avoir défendu la santé mentale.

Après avoir passé autant de temps seul pendant Covid, c’était agréable d’être magnifiquement habillé @Dior et d’aller à un événement de rêve pour le magazine Instyle. Tant de gens adorables avec qui parler, rire et apprécier. J’étais vraiment heureuse de voir des gens que je n’avais pas vus depuis des années dans le monde de la mode où j’ai commencé ma carrière. Sur le plan personnel, j’étais ravi d’être là avec tout le monde pour célébrer l’honneur de Simone Biles. Les gens ont du mal à parler de leurs instabilités mentales et elle a été plus que courageuse pour montrer sa vulnérabilité avec tous ses acolytes et ses forces. J’ai une certaine anxiété sociale. Je m’analyse toujours pour voir si je fais un bon travail quand je sors. C’est comme si je portais ce critique avec moi et parfois je ne peux pas avoir une conversation décente parce que la voix du critique se fait entendre. D’autres fois, je suis complètement détendu, à l’aise et présent. Il est important d’être social, de faire l’effort de sortir et d’être avec les gens et de profiter de la vie même lorsque vous vivez avec ce genre de critique dans votre tête. Je dois avoir une conversation #forte avec le critique le lendemain de ma sortie et lui dire de ne pas analyser chaque mouvement que je fais. J’ai eu des conversations précieuses, charmantes, chaleureuses et généreuses. Nous sommes humains et nous sommes ici pour nous soutenir et nous aimer et comprendre à quel point nous sommes vraiment vulnérables.

Des gens absolument extraordinaires pour célébrer ce soir-là, tous très méritants. Mais mon cœur a un merci spécial pour Simone.

[From Instagram via Yahoo]

« C’est comme si je portais ce critique avec moi et parfois je ne peux pas avoir une conversation décente parce que la voix du critique s’immisce », je n’ai jamais reçu de diagnostic d’anxiété sociale, que ce soit professionnellement ou personnellement, mais cela s’applique peut-être parce que je ressenti ce commentaire dans mon cœur. Main à Dieu, je suis convaincu que chaque groupe avec qui j’interagis ne veut pas de moi là-bas. Cette croyance me pousse à analyser tout ce que je fais quand je sors, comme Andie. Et le critique auquel se réfère Andie ne me laisse jamais tranquille non plus. Dans des semaines, des mois, des années, elle me rappellera comment j’ai bâclé certaines interactions et pourquoi je devrais probablement arrêter de me sentir bien dans ma peau. Et je jure que ça empire avec l’âge. Mais je pense que c’est pourquoi Andie a raison d’être sociale. Il est important de traverser ces moments parce que sinon, la seule interaction que nous aurions est avec ce critique. Si la pandémie nous a appris quelque chose, c’est qu’il ne faut pas rester enfermé trop longtemps.

Pour le message plus large d’Andie, cela rend son engagement à garder ses cheveux gris encore plus impressionnants. Si elle est déjà aux prises avec un dialogue interne de doute d’elle-même et qu’une équipe de beauté lui dit qu’elle fait le mauvais choix, ce serait beaucoup de choses contre lesquelles se battre. Le côté superficiel de moi regarde une photo d’Andie et pense, oui, mais regarde-la – elle doit évidemment savoir à quel point elle est incroyable. Mais l’autre côté de moi, celui dont parle Andie, sait ce que c’est que de voir les autres voir quelque chose en vous que vous ne voyez pas. Je suis aussi choqué que possible qu’Andie renversant MacDowell soit aux prises avec l’anxiété sociale. Mais je suis reconnaissant qu’elle veuille se mettre suffisamment en avant pour partager cela avec nous.

