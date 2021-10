garce | Angelina Jolie portait un pull ample parfait pour une séance de dédicace à LA

Voici quelques photos d’Angelina Jolie quittant la librairie Skylight à Los Feliz hier. Elle a signé des exemplaires de son livre, Connaissez vos droits et revendiquez-les, qui est déjà sorti et disponible à l’achat. J’aime complètement son ensemble ici – alors que j’ai l’habitude de voir Jolie dans des vêtements amples et des vêtements de sac, ce pull est complètement magnifique et c’est quelque chose que j’aimerais posséder. C’est le pull à épaules dénudées parfait. J’aime que Jolie porte toujours son masque aussi. Elle porte ce même (?) Loro Piana Sesia fourre-tout depuis un moment, je pense que c’est son sac préféré cette année.

Cette semaine, nous avons également vu Angelina dîner avec son premier ex-mari Jonny Lee Miller. JLM est/était à LA, et ils ont dîné à Beverly Hills mardi soir. Ils sont partis dans la même voiture, et j’espère vraiment, vraiment que cela se produira. Une « source » vient de dire à E! News que Jonny et Angie ne sont « que des amis ». Ce qui… bien sûr, bien sûr qu’ils sont amis. Ils sont amis depuis des décennies. Mais sont-ils laids ou quoi ?

Pendant ce temps, Angelina publie sur son Instagram depuis qu’elle l’a commencé en août. Je pense qu’elle doit avoir finalement obtenu un IG parce qu’elle voulait promouvoir ce livre auprès des jeunes. Et peut-être que ses propres enfants la harcelaient pour qu’elle prenne le ‘gram’. Elle compte maintenant jusqu’à 10,5 millions de followers et son dernier IG concerne son livre.

