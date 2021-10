garce | Anya Taylor Joy : « J’ai tendance à oublier mes réalisations dès que je les ai faites »

Ce que j’aime dans les interviews d’Anya Taylor-Joy, c’est qu’elle ne cache pas vraiment à quel point elle est névrosée. Elle est un peu en désordre et elle le porte sur sa manche. Dans les interviews que j’ai lues avec elle au cours de l’année écoulée, elle a dit honnêtement à quel point elle est une bourreau de travail sans vie sociale, comment elle pleure dans les avions, à quel point elle est obsédée par le travail, comment il lui a fallu des années pour apprendre à prendre soin d’elle. d’elle-même quand elle travaille, et ainsi de suite. Elle n’est pas une « célébrité » fabriquée, récitée par des octets, axée sur les publicistes. Elle est vraiment talentueuse et elle travaille constamment et quelque chose devait donner, et ce quelque chose était la vie personnelle d’Anya. Elle couvre le dernier numéro d’InStyle et cette pièce est similaire à toutes les autres.

Jouer un chanteur de mod dans le Londres des années 1960 dans Last Night in Soho : « La chose la plus étrange dans le rôle de Sandy, c’est que j’avais terminé Emma la veille. Passer d’être dans un corset, être très primitif et convenable, à être soudainement dans une pièce où tout le monde se touche et je m’embrasse avec ce mec… J’ai dû exorciser Emma très, très rapidement. Sur sa vie folle ces jours-ci : «Je ne pense pas que je pourrais être mentalement stable et me promener et penser, oui, tout cela a du sens. J’ai aussi de bons amis qui me taquinent sans pitié si je laisse même entendre que je suis surmené ou stressé. Ils disent : ‘Oh ouais, chérie, c’est tellement triste que tu doives monter dans un avion et faire n’importe quoi.’ C’est pour s’amuser, mais ils ont raison, j’ai beaucoup de chance. Je suis très privilégié. C’est tellement, mais c’est toujours aussi bizarre. Elle oublie qu’elle a des lauriers : « J’ai tendance à oublier mes réalisations dès que je les ai faites. D’un côté, ce n’est pas bon pour l’estime de soi. Vous devez vous rappeler que vous avez fait des choses dont vous pouvez être fier. Mais d’un autre côté, je me dis toujours : « Quelle est la prochaine étape ? Qu’est-ce que je fais en ce moment ? Comment puis-je le faire au mieux de mes capacités ? » Je n’ai jamais l’impression de me reposer sur mes lauriers, car je ne me rends pas compte que je les ai encore. Un plaisir pour les gens : « J’ai vraiment du mal à vouloir tout donner à tout le monde tout le temps. L’une des choses que j’ai apprises récemment, c’est que vous devez faire ce qui vous fait vous sentir bien, pas ce que les autres vous disent qui devrait vous faire vous sentir bien. Si vous passez le peu de temps dont vous disposez à ne faire des choses que par obligation, votre âme en souffre. » Son enfance Argentine-Royaume-Uni-États-Unis : « J’ai grandi avec le sentiment que les gens ne m’aimaient pas ou ne me faisaient pas confiance parce qu’ils ne pouvaient pas me mettre dans une boîte. J’ai toujours été la fille argentine en Angleterre. J’étais la fille anglaise en Amérique. J’étais le mélange étrange des deux en Argentine, donc je n’y ai jamais vraiment appartenu. Elle apprend encore : «J’ai fait ce projet où ils ont décoloré mes cheveux de la racine aux pointes tous les dimanches pendant trois mois et demi. Ensuite, je l’ai teint en brune et la styliste a dit : ‘Oh, c’est trop mignon. Vous avez une contre-dépouille. Elle a soulevé mes cheveux et tout le bas était complètement grillé. J’étais comme, ‘Ah, d’accord, l’eau de Javel est mauvaise, c’est bon à savoir.’ J’ai grandi comme un garçon manqué que je n’avais aucune idée de la teinture pour les cheveux, de la façon de prendre soin de ma peau ou quoi que ce soit. Maintenant, je sais certaines choses.

[From InStyle]

Je déteste que ça ne fasse qu’empirer pour elle – j’ai regardé son IMDB, et non seulement elle fait actuellement la promotion de Last Night à Soho, elle tourne également un film, avec deux autres en pré-production et deux autres films en boîte , qu’elle devra probablement commencer à promouvoir dès que les tâches de Last Night in Soho seront terminées. Oh, et un de ces films en préproduction ? Furiosa, la préquelle de Mad Max : Fury Road, où elle incarne la version plus jeune du personnage de Charlize Theron. Cette jeune femme a besoin d’une sérieuse pause. Je l’ai déjà comparée à Jennifer Lawrence, juste parce que je me souviens quand J-Law travaillait comme ça, dos à dos et qu’elle était aussi assez confessionnelle dans les interviews. J-Law a appris à faire une pause. Anya?

