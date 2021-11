garce | Autumnal Bennifer s’est réuni à Malibu pour Halloween, puis s’est envolé ensemble?

Je m’inquiétais pour Autumnal Bennifer et craignais que nous n’ayons pas Winter Bennifer. Summer Bennifer était torride, avec des promenades et des vacances constantes et des frottements de fesses sur un yacht. C’était principalement parce qu’aucun d’eux ne travaillait sur un film pendant l’été. Cela a changé en septembre – Ben travaille au Texas depuis environ sept semaines. Pendant ce temps, Jennifer est en grande partie coincée à Vancouver la plupart des semaines. Pourtant, ils ont pris du temps l’un pour l’autre ce week-end. J.Lo s’est présenté samedi à la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame dans l’Ohio. Puis elle s’est envolée pour LA, et elle et Ben sont allés à une fête d’Halloween à Malibu. Ils ont quitté la fête ensemble et sont apparemment montés à bord d’un avion privé dimanche soir ?

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​passé les vacances d’Halloween ensemble, juste un jour après le retour de la chanteuse de la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame à Cleveland, Ohio. Le couple adoré a été vu en train de sortir d’une résidence privée de la colonie de Malibu dimanche, et plus tard dans la soirée, il est monté à bord d’un avion privé au départ de Van Nuys. L’acteur de Good Will Hunting, 49 ans, a semblé faire un peu de changement de véhicule, alors qu’il se rendait dans la communauté fermée dans une Escalade blanche, avant de partir avec Lopez dans sa Mercedes. Affleck a été vu en train de se garer dans la communauté fermée de Malibu fortement décorée dans son SUV blanc où il a parlé à un agent de sécurité qui lui a ensuite donné le feu vert pour entrer. Le chanteur de Waiting For Tonight, 52 ans, semblait également arriver séparément et n’a été photographié en train de quitter la propriété qu’à la tombée de la nuit alors qu’Affleck les conduisait dans sa berline de luxe. Elle a été vue dans une élégante veste d’hiver avec ses mèches caramel en queue de cheval et accessoirisée de grandes boucles d’oreilles. Il semblait qu’un membre de leur service de sécurité avait ramené le SUV blanc d’Affleck dans l’une de leurs maisons respectives, comme il était photographié à la suite du couple. Les deux auraient été rejoints par leurs enfants pour un peu de plaisir festif, puis se seraient dirigés directement vers l’aéroport de Van Nuys où ils auraient pris un jet privé. Comme Lopez était à Vancouver pour tourner son prochain film Netflix The Mother ces dernières semaines, on pourrait supposer que l’avion était à destination du Canada.

[From The Daily Mail]

Attendez, alors est-ce que Ben a terminé son film au Texas ? Est-il allé avec elle au Canada? Hum. Comme je l’ai dit, j’ai quelques inquiétudes. Cependant, ce ne sont pas des sirènes hurlantes – je pense qu’ils sont tous les deux, espérons-le, assez matures pour faire face aux séparations de travail temporaires à ce stade. Pourtant, il aurait été agréable de voir plus de photos d’eux ensemble. Je ne pense pas qu’elles se soient habillées pour Halloween, bien que J.Lo ait posté une jolie vidéo avec ses enfants alors qu’elle essayait de faire des friandises pour Halloween. Est-ce que Max dit qu’il « savait » que ça allait être un flop ? C’est trop drôle.

Photos avec l’aimable autorisation de Backgrid.