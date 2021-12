garce | Ben Affleck « a passé beaucoup de temps » avec son père barman « dans les bars »

Lors de la première à Los Angeles de The Tender Bar, Ben Affleck a eu le temps de vraiment discuter avec Vanity Fair du film. Je suppose qu’il a foulé le tapis avec Jennifer Lopez, puis peut-être qu’il l’a emmenée au théâtre et est revenu pour des interviews. The Tender Bar est une histoire de passage à l’âge adulte sur un jeune garçon élevé par sa mère, son oncle (joué par Ben) et son grand-père fou. Le personnage de Ben est un barman, et son neveu grandit essentiellement dans ce bar local, apprenant des leçons de vie. Apparemment, Ben s’est vraiment lié au matériel parce que son père a également été barman pendant un certain temps, et Ben a également passé une partie de son enfance dans un bar.

Les similitudes: « Il y avait beaucoup de similitudes pour moi personnellement avec ce film. Mon père travaillait dans quelques bars. Il a travaillé au Bar with a Bucket et il a travaillé au Cantab Lounge pendant de nombreuses années. Mes parents étaient divorcés, donc mon frère [Casey Affleck] et moi, nous allions souvent voir mon père à son travail comme beaucoup de gens le font. Les parents travaillent, alors j’ai passé beaucoup de temps à être proche de mon père dans les bars. Cela ne me parait pas du tout bizarre ou anormal. En fait, je comprends et j’ai en quelque sorte un sens pour le titre des mémoires, et le film se veut un peu paradoxal à première vue. Comme, comment pourrait-il y avoir cet environnement percutant, chaleureux et stimulant dans un bar ? Mais j’en avais l’impression quand j’étais enfant, et j’étais totalement connecté avec ça, surtout avec mon père, dans cet espace sûr. Il y avait un monde de gens là-bas. Il y avait une communauté là-bas avec des gens à qui parler et qui vous soutenaient.

De quoi parle le film : « La vérité est que le film parle – et je déteste tomber dans le cliché – de trouver ce sens de la communauté, ce groupe de personnes qui soutiennent et aiment les enfants et croient en eux où qu’ils soient. Je suis vraiment fier de celui-ci. Je l’aime. Vous n’aimez pas tous les films que vous faites. Ils ne fonctionnent pas tous. Mais cette histoire a vraiment résonné en moi, et le film est incroyablement bien fait par George. »

Il joue essentiellement son père: « Mon père, étrangement et par coïncidence, m’a vraiment imprégné du même respect et de la même appréciation pour la langue, et le mot écrit que le personnage d’Oncle Charlie donne à JR. Il était un autodidacte. Il n’est pas allé à l’université, mais il s’intéressait vraiment à l’écriture et à la littérature. Il s’en souciait plus. Il avait en quelque sorte une puce à l’épaule parce qu’il n’est pas allé dans une école chic ou dans une école préparatoire, où vous lisiez Ulysse et Gatsby. Mais il a en quelque sorte gagné cela et toutes les connaissances lui-même. Affleck s’est retrouvé à se demander à l’âge adulte s’il avait une puce similaire sur son épaule. «Mais je suis reconnaissant envers mon père. Son écriture est très bonne. Il a le don d’écrire que je n’ai pas, qui est le don de la brièveté. J’aurais aimé qu’il m’en imprègne.