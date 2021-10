garce | Bobby Flay voulait que 100 millions de dollars restent sur le Food Network, ils ont dit non

La semaine dernière, nous avons appris que le célèbre chef et restaurateur Bobby Flay quitte The Food Network après 27 ans. Je l’ai déjà dit, mais je regarde généralement Food Network, Cooking Channel ou le tennis pendant mon temps libre. C’est comme ça que je décompresse et déstresse. Donc, les chefs célèbres sont de vraies célébrités pour moi, et je pense que c’est une énorme histoire que le Food Network pense qu’ils peuvent simplement jeter Bobby Flay après qu’il a (honnêtement) aidé à construire le réseau pour en faire ce qu’il est aujourd’hui. Le rapport de la semaine dernière indiquait qu’il s’agissait d’un problème d’argent et que la négociation du contrat de Flay tombait à plat. Maintenant, People Magazine a plus sur la question de l’argent :

Les 27 ans de Bobby Flay avec le Food Network ont ​​pris fin à cause de l’argent, a déclaré à PEOPLE une source proche de l’équipe du célèbre chef. Vendredi, la nouvelle a été annoncée que Flay, 56 ans, se séparerait du réseau une fois que son contrat actuel de trois ans expirerait à la fin de cette année. Selon l’initié, Flay était en négociations avec le Food Network et cherchait un accord qui serait supérieur au récent contrat de 80 millions de dollars de Guy Fieri (qui aurait fait du Diner, Drive-Ins and Dives l’hôte du chef le mieux payé de la télévision par câble ). « Bobby voulait un contrat de l’ordre de 100 millions de dollars », a déclaré la source. Cependant, une source proche de Food Network a déclaré à PEOPLE que comparer les contrats des deux stars n’était « pas des pommes contre des pommes ». « Guy a un contrat de trois ans », ajoutent-ils. « Les termes de ce que Bobby recherchait étaient très différents de ceux de l’argent. Les mandats étaient plus longs, la portée du travail était différente et donc les dollars étaient différents. Ce n’est pas seulement 80 à 100 millions de dollars. En fin de compte, le réseau ne bougerait pas dans les négociations avec Flay. « Les deux parties étaient trop éloignées l’une de l’autre. Il est devenu clair que les deux ne pouvaient pas et ne seraient pas en mesure de se réconcilier et le réseau a donc décidé d’aller de l’avant sans lui », a déclaré la source Flay. « Quoi qu’il en soit, c’était vraiment beaucoup plus amical que vous ne le pensez. C’était strictement commercial. Food Network n’a fait aucun commentaire lorsqu’il a été contacté par PEOPLE, tandis qu’un représentant de Flay n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de PEOPLE.

Je ne savais même pas que Guy Fieri recevrait 80 millions de dollars pour trois ans – c’est incroyable, même si Guy’s Grocery Games est devenu un succès majeur pour le réseau, et c’est juste un grand spectacle. Guy Fieri était considéré comme une sorte de méchant de classe inférieure dans tant de cercles arrogants de la culture alimentaire, mais ces dernières années, le travail de Fieri a été considérablement reconsidéré. Il enseigne essentiellement aux gens – de manière amusante – comment cuisiner pour eux-mêmes rapidement, avec un budget limité, en utilisant ce qui est disponible dans n’importe quelle épicerie. Flay ressemble plus à un chef et restaurateur à l’ancienne, et ses spectacles sont plus centrés sur lui et le battre ou le jeter avec lui.

Je veux dire, ce qui est bien, c’est que la sortie de Flay libère la chaîne pour embaucher, promouvoir et promouvoir diverses voix dans le monde de l’alimentation – qui a besoin de l’amour irlando-américain de Flay pour la cuisine du sud-ouest alors que vous pourriez embaucher de vrais chefs du sud-ouest et du Mexique ?

