garce | Bot Sentinel: les journalistes royaux amplifient et interagissent avec les comptes haineux du Sussex

Bot Sentinel a publié son dernier rapport hier. Celui-ci est une enquête sur la façon dont les «journalistes royaux» bien connus et souvent cités sont souvent ceux qui suivent, retweetent, correspondent et amplifient les comptes rendus haineux bien connus du Sussex. Comme toujours, les comptes de haine les plus répugnants sont ceux qui se concentrent presque uniquement sur la duchesse de Sussex, et les personnes qui gèrent ces comptes savent quels commentateurs royaux sont leurs alliés. Bouzy a trouvé de multiples interactions entre les comptes haineux et Angela Levin, Richard Fitzwilliams, Richard Palmer, Emily Andrews, Richard Eden, Victoria Arbiter et plus encore. Vous pouvez voir le PDF Bot Sentinel ici.

Les interactions d’Angela Levin avec les comptes haineux étaient plus que toutes les interactions des autres journalistes et commentateurs royaux combinées. Angela a eu 102 interactions, et la majorité était favorable aux comptes haineux. pic.twitter.com/cFx4mhStVQ – Christophe Bouzy (@cbouzy) 9 novembre 2021

Christopher Bouzy a parlé au Grio de ce qui se passe avec les comptes haineux et les journalistes royaux qui les aiment :

Lancé en 2018 en tant que service Web financé par le crowdfunding, Bot Sentinel est conçu pour aider à lutter contre la désinformation et le harcèlement ciblé sur Twitter. Le dernier outil de l’entreprise, le Hate Tracker, dispose d’un algorithme mis à jour pour garantir que la plate-forme peut identifier toutes les formes de harcèlement. À ses détracteurs, qui prétendent censurer la liberté d’expression, le PDG de Bot Sentinel, Christopher Bouzy, insiste sur le fait que « la liberté d’expression ne donne à personne le droit de cibler, de diffamer ou de doxer quelqu’un qu’il n’aime pas ». Bouzy a expliqué au Grio sa vision évolutive de l’entreprise : « J’ai développé Bot Sentinel pour aider les utilisateurs à identifier les comptes toxiques qui ciblent les personnes les plus vulnérables en ligne. Cependant, nous avons lancé le Hate Tracker pour mettre en lumière les comptes haineux à but unique ciblant des personnes de premier plan, en particulier les femmes et les femmes de couleur. Les gens doivent comprendre qu’il n’y a pas que des gens en colère au hasard qui expriment leurs opinions. Ces comptes haineux à but unique sont coordonnés, et certains profitent même de leur haine et de leur harcèlement. » Au cours des deux dernières semaines, 47% des comptes responsables de la majorité des attaques haineuses contre les Sussex ont été frappés d’incapacité ou restreints, dont neuf comptes qui ont été définitivement suspendus par Twitter. Dans une déclaration du 27 octobre au Washington Post, Twitter a déclaré qu’ils « enquêtaient activement » et prendraient des mesures contre tout compte violant les règles de Twitter, mais n’ont vu aucune preuve de « coordination généralisée, d’utilisation de plusieurs comptes par des personnes seules ou d’une autre plate-forme tactiques de manipulation. Bouzy a déclaré au Grio que la portée de l’enquête de Bot Sentinel s’est élargie lorsqu’ils ont observé « un nombre inhabituel de comptes haineux interagissant avec des journalistes qui couvrent principalement la famille royale ». Des recherches plus poussées ont montré que certains journalistes suivaient les « comptes haineux les plus actifs et les plus connus ». Par définition, ce sont des comptes dédiés à tweeter du contenu diffamatoire sur Harry et Meghan. Quelle valeur le commentateur royal Richard Fitzwilliams pourrait-il trouver à suivre un récit qui épouse les théories du complot qui prétendent que Meghan a été victime de la traite par Jeffrey Epstein, et encore moins six ? Le cas le plus flagrant était celui de la biographe royale, Angela Levin, qui suit 19 récits haineux, dont un menaçant la vie de Meghan. Elle a également interagi régulièrement avec deux comptes anti-Sussex notoires, Murky Meg et Yankeewally, qui ont été définitivement bannis de Twitter pour avoir enfreint la politique de harcèlement en ligne de la plateforme. Dans le passé, les journalistes qui ont été surpris en train de s’engager dans ce type de comptes toxiques ont feint l’ignorance, ou comme Robert Jobson, rédacteur en chef royal de l’Evening Standard, ils ont opté pour la vieille excuse de veille de tous ceux qui ont déjà oublié d’utiliser leur compte graveur – ils prétendre qu’ils ont été piratés. Le message que Jobson a retweeté a depuis été supprimé et le compte Banana Scribbler semble être désactivé. En revanche, Levin choisit de se cacher à la vue de tous avec plus de 100 interactions avec des comptes surveillés par le Hate Tracker. Les interactions vont des retweets, des tweets cités aux réponses, mais le rapport n’évalue pas l’intention. Bouzy note que la majorité des interactions des journalistes et commentateurs royaux avec les comptes haineux « étaient sans conséquence ».

[From The Grio]

Angela Levin était l’exemple le plus flagrant de quelqu’un qui interagissait ouvertement, répétait et amplifiait toutes les conspirations les plus folles et les plus toxiques des récits haineux. Des gens comme les journalistes royaux du Daily Mail essaient d’être un peu plus prudents en ligne, d’autant plus qu’ils reçoivent leurs fuites et leurs ordres de marche des palais, et non des comptes de haine. Mais il y a une symbiose qui se passe là-bas, et de nombreux escadrons du Sussex croient à ce jour que certains des comptes haineux sont gérés PAR les bureaux de communication royaux. À ce stade, cela ne me surprendrait pas.

