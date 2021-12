garce | Brad Pitt ‘adorerait sortir à nouveau’ et trouver quelqu’un pour le ‘long terme’

L’une des choses vraiment étranges à propos du divorce sans fin de Brad Pitt et Angelina Jolie est que Brad a passé les cinq dernières années principalement seul. Bien sûr, il y avait Neri Oxman (une débâcle) et Nico Poturalski, le mannequin Instagram qui s’est trouvé marié. Il y avait aussi des rumeurs sur Alia Shawkat et des femmes complètement aléatoires, mais le fait demeure : il n’a pas eu de relation sérieuse ou significative depuis Angelina. Maintenant, Angelina n’a pas été dans une relation non plus, mais elle a clairement guéri d’un mariage toxique. Habituellement, les mecs toxiques passent rapidement. Brad ne l’a pas fait. Eh bien, Us Weekly essaie de faire croire que Brad est peut-être enfin prêt. Non seulement il se sent « indulgent » envers Angelina (pour l’amour de Dieu), mais il pense aussi à retourner dans la piscine des rencontres.

En attendant l’un. Brad Pitt « aimerait beaucoup sortir à nouveau » au milieu de son drame en cours avec son ex-femme Angelina Jolie – mais il a quelques hésitations. « [He wants to] trouvez cette personne spéciale avec qui être à long terme », révèle un initié exclusivement dans le nouveau numéro de Us Weekly. « Le problème, c’est qu’il déteste le processus et qu’il ne peut même pas sortir pour un café amical sans qu’on en parle. » Le lauréat d’un Oscar, 57 ans, a vu sa vie amoureuse « scrutée » aux yeux du public au fil des ans, ajoute la source, mais est « concentré sur sa famille, ses œuvres caritatives et son travail » pour le moment. « Ce sont ses principales priorités », nous dit l’initié.

[From Us Weekly]

Le truc, c’est que je suis toujours surpris qu’il n’ait pas encore trouvé quelqu’un. Comme, pensez à quel point c’est bizarre. C’est très facile pour nous de dire « Eh bien, les femmes le fuient en criant à cause de la façon dont il a traité Angelina, et peut-être Jennifer aussi. » Mais la vérité est qu’il est toujours Brad Pitt. Il est toujours aussi beau. Il est toujours riche. Il est toujours A-list. Il y a des milliers de femmes à LA qui sortiraient avec lui. Cela aurait été une bonne communication pour lui aussi, le scénario de « Brad continue avec -! » Je me demande donc pourquoi il n’a même pas trouvé de relation d’espace réservé. Est-il juste trop toxique ? Ou est-ce plutôt… il ne pouvait pas passer d’Angelina ?

