garce | Candace Bushnell : le message de la SATC n’était « finalement pas très féministe »

Chaque fois que je reviens en arrière et que je regarde certains des épisodes originaux de Sex and the City’s HBO, je suis juste frappé par la superficie et l’égoïsme de Carrie Bradshaw. Plus je lis le travail et les interviews de Candace Bushnell, je suis frappé par la profondeur qu’elle a. Cela doit être un peu douloureux pour Candace quand les gens s’attendent à ce qu’elle soit comme Carrie, parce qu’elle ne l’est vraiment pas. Candace a des choses à dire sur le vieillissement et l’âgisme, l’effacement, le fait d’être une femme sans enfant, le féminisme et bien plus encore. Candace a accordé une interview au NY Post pour promouvoir son one-woman show (basé sur son livre) Is There Still Sex in the City ? Elle a parlé de féminisme, d’argent, de harcèlement sexuel et bien plus encore. Quelques faits saillants :

Comment elle voit la série SATC maintenant : Après avoir insisté il y a des années sur le fait qu’elle n’allait plus répondre à des questions sur « l’inexistante dans la réalité Carrie Bradshaw », Bushnell a fait la paix avec son héritage. « Je ne regarde pas l’émission de télévision comme les autres la regardent. Je n’analyse pas tout. C’est un super spectacle, c’est vraiment drôle. Mais il y a des fans qui . . . c’est comme si ce spectacle les guide vraiment.

Ne fondez pas votre rêve sur l’atterrissage de Mr. Big : « La réalité est que trouver un homme n’est peut-être pas votre meilleur choix économique à long terme. Les hommes peuvent être très dangereux pour les femmes de différentes manières. Nous n’en parlons jamais, mais c’est une chose à laquelle les femmes doivent penser : vous pouvez faire beaucoup moins. . . quand tu dois compter sur un homme. L’émission télé et le message n’étaient finalement pas très féministes. Mais c’est la télé. C’est le divertissement. C’est pourquoi les gens ne devraient pas baser leur vie sur une émission de télévision.

Elle n’est pas surprise que HBO ramène la série : « HBO va gagner de l’argent là-dessus. Ils vont l’exploiter autant qu’ils le peuvent. Ils ont redémarré « Gossip Girl ». S’ils ne redémarraient pas ‘Sex in the City’, ce serait vraiment étrange.

Sur ‘Et juste comme ça’ : « Je ne sais rien de ce que sera la nouvelle série. Bien sûr que je vais le regarder. . . J’espère qu’il durera six saisons. Je suis payé un peu d’argent.

Bushnell respecte Kim Cattrall : « J’adore Kim. Mais il semble qu’elle veuille faire autre chose, et elle n’a pas envie de faire la série. Peut-être qu’elle ne veut plus être ce personnage. Peut-être qu’elle ne veut pas mettre le Spanx ! Dans la vraie vie, ces femmes ne sont pas ces personnages – elles sont le contraire. Sarah Jessica Parker, elle est mariée depuis toujours au même gars. Elle a des enfants. Je ne la connais pas très bien, mais elle a l’air très familiale [in a way Carrie is not]. [Parker] est riche. Elle ne garde pas son pull dans un four [instead of a closet, like Carrie once did], D’ACCORD? Quand elle avait 20 ans, elle avait beaucoup de succès. Je ne l’étais pas et j’avais peur.

Déménager à New York à l’adolescence : Elle a déménagé à New York à 19 ans avec seulement 20 $ en poche et a ressenti la peur dans les rues « à chaque minute. . . Vous ne pouviez pas marcher un demi-pâté de maisons sans être harcelé. Je veux dire, vraiment harcelé. Harcelé d’une manière telle que vous – vous vous sentiriez rétrécir à rien et vous sentiriez tellement honteux. Vous devez comprendre : « Comment puis-je gérer ça ? » », a rappelé Bushnell. Sa tactique consistait à dénoncer ses harceleurs : « F-k you, f-kers ! Parce que vous ne pouvez pas le faire disparaître.

SATC était plus que du sexe : « C’était l’idée générale de ce qui est sexy : faire des affaires est sexy, être ambitieux est sexy, rester éveillé jusqu’à 4 heures du matin et faire la fête est sexy. La conversation de pouvoir est sexy. Se rendre à la table numéro un du restaurant, c’est sexy. New York était sexy. C’était excitant, mais en même temps, c’était rempli de mines antipersonnel comme Harvey Weinstein. Ces hommes sont effrayants. En fait, je regardais ces gars et je me disais : « Comment les femmes pourraient-elles même être avec eux ? » «

J’aime ce qu’elle dit sur le fait que les femmes ne devraient pas consacrer tous leurs espoirs et leurs rêves à l’atterrissage de Mr. Big, que les femmes doivent prendre soin d’elles-mêmes et de leurs finances. À cet égard, SATC était un retour en arrière, car en se concentrant autant sur leur vie amoureuse, cela donnait l’impression qu’ils attendaient juste qu’un homme change leur vie (je veux dire, sauf Sam). Aussi ceci: « Les hommes peuvent être très dangereux pour les femmes de différentes manières. » Ouais.

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red.