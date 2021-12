garce | C’était « difficile » pour la duchesse Kate de voir William si « désemparé » par les Sussex

La deuxième couverture de People Magazine cette semaine est consacrée à la duchesse de Cambridge, à la façon dont elle « s’épanouit » et devient « de plus en plus impressionnante » au fil du temps. Des sources affirment qu’elle est finalement devenue une femme passionnée et professionnelle quelques semaines seulement avant son 40e anniversaire. Il m’est finalement venu à l’esprit que bien que Kensington Palace pousse cette histoire à People Magazine, KP voulait que ce soit spécifique à Kate. Vous pouvez le dire parce que s’il s’agissait de relations publiques pour William, cela inclurait davantage comment William est un homme grand et fort qui n’aime Kate que parce qu’elle élève ses enfants. Non, c’est spécifique à Kate et c’est le fantasme de Kate sur elle-même, comment elle est intelligente et compétente et William lui apporte un gin tonic et comment… elle était contrariée parce que WILLIAM était si contrarié par Harry et Meghan. Mm-hm.

Kate Middleton et le prince William se sont soutenus tout au long de l’éloignement continu de la famille royale du prince Harry et de Meghan Markle, et des allégations de mauvais traitements et de racisme des Sussex pendant leur mandat en tant que membres de la famille royale. Kate a été « vraiment, vraiment bouleversée par tout cela », a déclaré un proche initié à PEOPLE dans l’article de couverture de cette semaine. Un ami ajoute : « Tout avec Harry et Meghan a été extrêmement stressant, mais si quoi que ce soit, c’est tiré [her and William] Plus proche les uns des autres. Elle en était bouleversée parce que [William] était tellement bouleversé. Voir son mari aussi désemparé était difficile. Le sujet de Meghan, 40 ans, et du prince Harry, 37 ans, a provoqué de rares moments francs pour le couple. Peu de temps après l’interview du duc et de la duchesse de Sussex avec Oprah Winfrey, au cours de laquelle ils ont révélé qu’il y avait « des inquiétudes et des conversations sur la noirceur [Archie’s] la peau pourrait être quand il est né », a déclaré le prince William aux journalistes, « Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste. » Le mois dernier, Kate n’a pas tardé à changer de sujet lors d’une visite dans une école lorsqu’un des étudiants a posé des questions sur Meghan et Harry. « Quoi d’autre? » elle a rapidement répondu. L’amie dit à PEOPLE : « Ce n’est pas un jeu d’enfant. Elle a une force intérieure à coup sûr.

Intéressant qu’ils aient inclus ce « quoi d’autre? » moment de leur reportage. Quant à « Elle en était énervée parce que [William] était tellement bouleversé. Voir son mari aussi désemparé était dur… » Eh bien, Willy n’aimera pas ça. Baldemort n’est pas « désemparé » dans ses relations publiques, il est gorgé de colère, incandescent de rage et, comme toujours, ennuyé par le racisme. Les relations publiques de Kate la bousculent parce que son mari est si émotif, si irrationnel, si désemparé. Encore une fois, c’est un jeu dangereux auquel joue Kate. Ou peut être pas! La seule chose sur laquelle William et Kate seront toujours d’accord est leur besoin de calomnier, de diffamer et d’attaquer Meghan et Harry.

