garce | Chris Pratt prêtera sa voix à Garfield dans un film d’animation

Il a été annoncé hier que Chris Pratt interpréterait Garfield dans un nouveau film d’animation. Le film sera produit par Alcon Entertainment et distribué par Sony Entertainment. Pour ceux qui ne le savent pas, Garfield est un tabby orange en surpoids qui adore manger des lasagnes. Il vit avec son propriétaire Jon Arbuckle et une chienne stupide mais affable Odie. Il est le fruit de Jim Davis et a commencé en tant que personnage d’une bande dessinée diffusée depuis 1978. J’ai utilisé Garfield dans mes affiches électorales pour le président de classe en cinquième année. J’ai perdu. Étant donné que THR rapporte que Garfield « détient le record de la bande dessinée la plus diffusée au monde », je pense que la perte est pour moi et non pour le chat. Pratt se mettra probablement au travail sur Garfield juste après avoir exprimé Mario dans le prochain film d’animation Super Mario Bros. d’Universal. Le Hollywood Reporter en a plus.

Chris Pratt va exprimer le félin de bande dessinée Garfield qui aime les lasagnes et déteste le lundi dans un nouveau film d’animation. Andrew Kosove et Broderick Johnson’s Alcon Entertainment sont à l’origine du nouveau Garfield, qui a été choisi pour une sortie mondiale (hors Chine) par Sony Pictures. Le scénario, écrit par le candidat aux Oscars David Reynolds (Finding Nemo), est réalisé par Mark Dindal (Chicken Little), le duo ayant déjà travaillé ensemble sur Disney’s The Emperor’s New Groove. Le travail vocal de Pratt comprend les films Lego Movie et Pixar’s Onward ainsi que le prochain long métrage d’animation Super Mario Bros. d’Universal et Nintendo, où il exprimera Mario. L’acteur, remplacé par UTA, Rise Management et Sloane Offer, a récemment été vu dans le long métrage de science-fiction d’Amazon The Tomorrow War et devrait revenir dans les salles en juin avec Jurassic World: Dominion.

[From The Hollywood Reporter]

Il y a un débat quant à savoir si le chat de bande dessinée a été nommé d’après le président James Garfield. Davis a dit qu’il portait le nom de son grand-père, James Garfield Davis, mais que son grand-père portait probablement le nom du président, donc, en quelque sorte, n’est-ce pas ? Cependant, il n’y a pas de débat quant à savoir si Chris Pratt devrait exprimer Garfield. La réponse est non! Écoutez, Super Mario était une chose. Ces personnages sont conçus comme des caricatures et Pratt peut y parvenir. Je n’ai même pas de problème avec le travail vocal de Pratt, mais pas dans ce rôle. Pratt est l’antithèse de Garfield. Le chat est censé être paresseux, grognant et mécontent. Il n’est pas complètement antipathique et il n’est pas dépourvu de compassion, mais il ne possède certainement pas l’attitude Please Like Me qui se dégage des pores de Pratt.

Certes, je suis partial car pour moi la quintessence de Garfield était Lorenzo Music. Donc, n’importe qui d’autre est déjà un pas en arrière. Bill Murray était un bon Garfield, bien sûr. J’ai vu quelqu’un sur Twitter suggérer Larry David et ce n’est pas parfait, mais c’est mieux que Pratt. Si quelqu’un avait pensé à me demander, j’aurais suggéré Hannibal Buress. Je suis sûr que Pratt recherche des rôles qui le rapprochent de chez lui. Il se prépare probablement pour un deuxième bébé avec Katherine Schwarzenegger. Kaiser a suggéré dans les liens qu’ils le regardaient pour se présenter aux élections, alors peut-être qu’il essaie de nettoyer son image. Si Pratt utilise Garfield sur ses affiches de campagne électorale, alors aidez-moi…

Je n’ai pas l’habitude de m’énerver sur le talent vocal. C’est d’autant plus étrange qu’il y avait peu de chances que j’aille voir le film, quel que soit le casting. Pourtant, celui-ci me dérange, évidemment. Et je ne suis pas seul. Les gens n’étaient pas contents du casting de Super Mario et ils ne le sont vraiment pas. Je doute que cela fasse une différence pour les producteurs mais au moins cela nous divertira dans le processus. Au moins, cela nous divertira plus que Pratt comme notre bien-aimé Garfield :

Chris Pratt a rejeté la vie potelée et pécheresse et a embrassé les régimes amaigrissants et Jésus-Christ, et c’est pourquoi il n’est pas qualifié pour exprimer Garfield – LB Hunktears (@hunktears) 2 novembre 2021

Chris Pratt efface tous les italiens animés. premier mario, maintenant garfield, qui est le prochain ?? Cet homme a-t-il déjà mangé une lasagne – ambrr 🌬️❄️ (@mbrleigh) 1er novembre 2021

d’abord mario maintenant garfield, est-ce que chris pratt va tout voler aux italiens ? – connaisseur de crème glacée (@sapphickirby) 3 novembre 2021

Crédit photo : Backgrid, Avalon Red et Twitter