garce | Ciara portait Monot à l’événement Elle Women in Hollywood : magnifique, parfait ?

Hier soir, Elle Magazine a organisé son événement annuel Women In Hollywood, où ils ont honoré les stars du cinéma, de la mode et de la musique. Il y avait un nuage au-dessus de l’événement car certaines des plus grandes lauréates – les femmes de The Eternals – ont dû annuler leurs apparitions à l’événement parce qu’elles avaient été exposées à Covid la nuit précédente, lors de leur première. Tout cela signifiait qu’il y avait plus d’attention sur les femmes qui ont assisté à l’événement Elle. La robe à fentes hautes de Ciara a attiré tant d’attention – la robe est Monot, et Ciara l’a associée à des bijoux Bulgari. J’aime aussi ses cheveux en ce moment – ​​elle est tellement belle et sexy.

Demi Moore portait du Schiaparelli et je suis choquée de voir à quel point j’aime ce look et à quel point Demi est superbe.

Halle Berry à Dundas. Féminine, jolie, un peu sorcière. Je l’aime.

Gal Gadot était jolie en rose – elle était l’une des rares femmes en rose à cet événement. Elle s’est vraiment démarquée, même si cette robe n’est pas si spéciale.

Hailey Bieber dans Miu Miu. Elle a l’air… sympa. Conservateur, même. La tenue est un peu moche, honnêtement, mais j’aime l’effet total.

Jennifer Hudson était l’une des lauréates, et je pense qu’elle portait Ralph Lauren, l’un des sponsors de l’événement. J’adore quand les femmes portent des tailleurs-pantalons sévères, honnêtement, et J-Hud a fière allure. La seule chose que je changerais, c’est peut-être la hauteur de boutonnage de la chemise.

Addison Rae à Brandon Maxwell. Je déteste la tendance des découpes et je pense qu’il y avait des façons plus flatteuses pour elle de montrer sa (belle) silhouette.

