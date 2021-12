garce | Critics Choice Awards 2022 : qui a été nominé et qui a été snobé ?

Les gens n’étaient vraiment pas très intéressés par les nominations aux Golden Globes, qui ont été publiées hier. La Hollywood Foreign Press Association organise toujours une sorte de cérémonie pour annoncer les gagnants du Golden Globe 2022, mais personne ne se présentera pour cela. Ce dimanche soir (9 janvier), des célébrités se réuniront aux Critics Choice Awards. Les nominations du CCA sont également sorties hier et après avoir examiné les deux listes… il y a un consensus sur beaucoup de films, mais je pense aussi en quelque sorte que la liste des nominations aux Globes était probablement plus proche de ce à quoi ressembleront les Oscars. Il y a quand même des marges dans beaucoup de catégories ! Quelques choix consensuels : tout le monde aime Belfast (le film autobiographique de Kenneth Branagh), The Power of the Dog et King Richard. Dune a été présélectionné pour le meilleur film lors des deux remises de prix, tout comme CODA. Voici les grandes nominations aux Critics Choice :

MEILLEURE IMAGE

Belfast

CODA

Ne cherchez pas

Dune

le roi Richard

Pizza à la réglisse

Allée des cauchemars

Le pouvoir du chien

coche, coche… Boum !

West Side Story MEILLEUR ACTEUR

Nicolas Cage – Cochon

Benedict Cumberbatch – Le pouvoir du chien

Peter Dinklage – Cyrano

Andrew Garfield – cochez, cochez… Boum !

Will Smith – Le roi Richard

Denzel Washington – La tragédie de Macbeth MEILLEURE ACTRICE

Jessica Chastain – Les yeux de Tammy Faye

Olivia Colman – La fille perdue

Lady Gaga – Maison Gucci

Alana Haim – Pizza à la réglisse

Nicole Kidman – Être les Ricardos

Kristen Stewart – Spencer MEILLEUR ACTEUR DE SOUTIEN

Jamie Dornan – Belfast

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – CODA

Jared Leto – Maison Gucci

JK Simmons – Être le Ricardos

Kodi Smit-McPhee – Le pouvoir du chien LA MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE

Caitríona Balfe – Belfast

Ariana DeBose – Histoire de West Side

Ann Dowd – Messe

Kirsten Dunst – Le pouvoir du chien

Aunjanue Ellis – Roi Richard

Rita Moreno – Histoire du côté ouest MEILLEUR JEUNE ACTEUR/ACTRICE

Jude Hill – Belfast

Cooper Hoffman – Pizza à la réglisse

Emilia Jones – CODA

Woody Norman – Allez, allez

Saniyya Sidney – Roi Richard

Rachel Zegler – Histoire de West Side MEILLEUR ENSEMBLE D’ACTEURS

Belfast

Ne cherchez pas

Plus ils tombent

Pizza à la réglisse

Le pouvoir du chien

West Side Story MEILLEUR RÉALISATEUR

Paul Thomas Anderson – Pizza à la réglisse

Kenneth Branagh – Belfast

Jane Campion – Le pouvoir du chien

Guillermo del Toro – Ruelle des cauchemars

Steven Spielberg – Histoire du côté ouest

Denis Villeneuve – Dune

La meilleure actrice se sent assez solide. Pour moi, Kristen Stewart, Jessica Chastain, Olivia Colman et Lady Gaga sont les nominations les plus sûres. Nicole Kidman pourrait être hélitreuillée au moment où les Oscars se déroulent et Alana Haim est en train de faire le buzz, mais cela n’a pas vraiment d’importance. C’est une course à quatre entre Chastain, Stewart, Colman et Gaga. Qui choisiriez-vous? Ne comptez pas sur Chastain – elle était très bonne en Tammy Faye.

On dirait que les catégories de soutien sont grandes ouvertes. Cela pourrait être beaucoup de gens de Belfast, ou peut-être House of Gucci fait une poussée tardive, peut-être Dakota Johnson dans The Lost Daughter, mais aucune de ces nominations ne semble très ferme. Aussi : inclusion curieuse de Nightmare Alley dans la conversation sur le meilleur film. Il n’est pas encore sorti, et si les gens l’aiment, je pourrais voir une certaine énergie vers une campagne pour Bradley Cooper. Peut-être Cate Blanchett aussi.

Photos avec l’aimable autorisation de IMDB, Instagram.