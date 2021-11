garce | Cynthia Erivo : Si vous ne vous entraînez que 10 minutes, c’est un exploit

Cynthia Erivo prend sa forme physique au sérieux et rester en forme fait partie de sa routine de soins personnels. Cynthia a fait une interview avec People Magazine pour promouvoir son partenariat avec Omorpho Gravity Sportswear, qui est intégré à de petits poids pour aider à développer la force. Cynthia a dit à People qu’elle avait commencé à s’entraîner à l’âge de 15 ans. Elle ne fait pas d’exercice avec un objectif précis en tête, sauf pour rester en forme et bien faire son travail. Cynthia a déclaré que la cohérence est la clé et que pour ceux qui débutent, aller légèrement au-dessus de votre objectif d’entraînement est un exploit. Vous trouverez ci-dessous quelques autres faits saillants :

« J’aime mon corps tel qu’il est et je m’entraîne pour m’assurer qu’il est pris en charge à l’intérieur comme à l’extérieur. Vraiment, il n’y a pas d’objectifs particuliers », a déclaré l’actrice et chanteuse de 34 ans à PEOPLE. « C’est juste pour maintenir ce que j’ai déjà et continuer à l’améliorer. »

«Je trouve cela méditatif», dit-elle. « Je pense que cela me permet de me concentrer sur moi-même, ma respiration, mon esprit, mon corps. »

Erivo poursuit: «Cela me donne également l’espace pour aller en quelque sorte vers l’intérieur et penser aux choses, travailler sur les choses, traiter les choses, méditer un peu. Et donc je pense que pour moi, c’est utile pour m’assurer que mon esprit est toujours clair et équilibré.

« Je pense que plus je suis en forme, plus il est facile de faire les choses que je dois faire. Quand vous êtes chanteuse, vous avez besoin de vos poumons, vous avez besoin de votre diaphragme, et l’exercice permet simplement de s’assurer que ces choses sont solides et prêtes à être utilisées », partage Erivo, reconnaissant les difficultés qui peuvent accompagner sa carrière bien remplie.

« J’essaie de m’entraîner tous les matins et si je ne le fais pas le matin, j’essaie de le faire le soir », ajoute-t-elle. « C’est quelque chose dont je sais que j’ai besoin pour moi, alors je fais juste l’effort. Ce n’est pas toujours facile quand on voyage beaucoup, mais il suffit de le comprendre.

Bien que le parcours de remise en forme d’Erivo ait pris des années et qu’elle ait une bonne compréhension de la cohérence, elle dit à PEOPLE que cela a toujours été quelque chose pour laquelle elle a dû travailler.

« Il faut grandir dedans. Au fur et à mesure que vous continuez à faire quelque chose, vous atteignez des plateaux et vous devez aller de l’avant et essayer quelque chose de nouveau pour faire travailler le corps plus fort », explique Erivo.

Elle exhorte également ceux qui en sont aux premiers stades de leur voyage à ne pas être trop durs envers eux-mêmes, notant que «les petites réalisations sont quelque chose à célébrer».

« Si vous parvenez à passer cinq minutes d’entraînement ou 10 minutes d’entraînement alors que vous n’avez pas réussi une minute d’entraînement auparavant, c’est un exploit », explique-t-elle. « Célébrez les petites réalisations, les petits objectifs afin de pouvoir passer aux grands. Trouvez des choses pour être bien avec vous-même.

Je recommence mon parcours de remise en forme et trouve des personnes très en forme comme Cynthia motivantes. La cohérence a toujours été mon talon d’Achille mais j’ai la preuve que je suis capable de le faire. J’ai récemment commencé à aller au gymnase deux jours par semaine, ce qui est un accomplissement pour moi. Je fais 30 minutes sur le vélo ou elliptique. Avec mes handicaps, je suis limité mais je suis déterminé à obtenir ce covid 35 plus 15 livres supplémentaires. Je veux aussi être en bonne santé et voir de quoi mon corps est capable. (Je veux aussi me sentir bien dans mes vêtements et avoir l’air corsé, parce que je suis vaniteux de cette façon.) Je me sens bien quand je dépasse de cinq minutes ce que j’ai dit que je ferais. Je célèbre les petites réalisations car cela me motive. Je suis d’accord avec Cynthia, être capable de dépasser son objectif initial, même s’il est de dix minutes, est définitivement un exploit.

Cynthia a raison, l’exercice vous donne de l’énergie lorsque vous êtes constamment en déplacement. Je sens aussi que le temps que je passe sur l’elliptique est méditatif. J’ai deux listes de lecture sur Spotify pour m’aider à avancer. L’une est une playlist chill et l’autre est un mélange de hip hop, de beats afro et de Soca. Ils me gardent tous les deux motivés tout au long de mon entraînement. Je vais suivre ce sage conseil de Cynthia sur la cohérence.