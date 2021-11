Je suis sur le point d’être renié par la plupart d’entre vous mais : je ne suis pas du genre brunch. J’aime assez la nourriture, mais je ne peux pas respecter le timing. Il mange juste la journée de toutes les mauvaises manières. Vous ne pouvez rien faire avant parce que vous vous y préparez, et vous ne pouvez rien faire après parce que c’est trop avancé dans l’après-midi et/ou que vous souffrez de fatigue alimentaire. Je sais, dis-moi que tu es Capricorne sans me dire que tu es Capricorne, Hécate. Je suis donc très curieux de savoir ce que je vais tirer du nouveau spectacle de compétition de Dan Levy, The Big Brunch. Dan a créé l’émission, qui apparaîtra sur HBO Max, pour mettre en valeur à la fois le talent et le repas «sous-estimé» lui-même. Jusqu’à présent, de nombreux concepts sont évoqués, comme le fait que le gagnant recevra un « prix qui change la vie » et que les chefs sont des « voix culinaires inconnues » qui « partageront leurs histoires et leurs rêves commerciaux », mais pas beaucoup de détails tels que ce qui se déroulera pendant le spectacle et s’il s’agit de chefs formés, de cuisiniers à domicile, d’employés, de carrières changeantes, etc. Cela ressemble beaucoup au plan d’affaires dispersé de David Rose lorsqu’il a demandé une licence d’apothicaire le Le ruisseau Schitt.

Le co-créateur et star de « Schitt’s Creek » Dan Levy organise un nouveau concours de cuisine « The Big Brunch » sur HBO Max, a annoncé lundi le service de streaming. Selon sa ligne de conduite, «Créé par Levy et centré sur l’une des expériences culinaires les plus polyvalentes et sous-estimées,« The Big Brunch »est une série de concours de cuisine qui célèbre les voix culinaires les plus inspirantes et inconnues de tous les coins du pays. Les chefs auront la possibilité de partager leurs histoires et leurs rêves d’entreprise, tout en concourant pour un prix qui change la vie. Tout en trouvant des moyens innovants et personnels de redéfinir ce que signifie dîner entre 11h et 15h. « Tout le monde a un ami, un membre de la famille ou un collègue qui est extraordinaire dans ce qu’il fait, ils ont juste besoin d’un coup de pouce pour que leurs talents puissent être appréciés à plus grande échelle », Levy, qui a joué le rôle de l’obsédé de la nourriture. David Rose sur sa série primée aux Emmy Awards « Schitt’s Creek », a déclaré lundi dans un communiqué accompagnant la commande de la série « The Big Brunch ». Il a poursuivi: « Grâce à un amour presque obsessionnel de la nourriture, j’ai eu la chance de rencontrer beaucoup de ces personnes dans le monde culinaire – des amis travaillant dans des cafés ou des food trucks, révolutionnant les menus des restaurants locaux – ces humains spéciaux qui créent des communautés autour de leur cuisine, dans l’espoir de faire passer leurs compétences au niveau supérieur. J’ai créé ce spectacle pour eux, les héros culinaires locaux d’Amérique qui méritent un coup de projecteur. Ça, et qui ne veut pas regarder le sirop d’érable se verser lentement sur une pile dorée de pain perdu inspiré de la crème brûlée à la perfection ? »

[From The Wrap]

Dan a réussi à me donner faim, donc je suis déjà vendu. Je suppose que le flou et les termes fleuris ont plus à voir avec le spectacle encore en train de se former que Dan et HBO essayant d’être mystérieux. Ne le dites pas à HBO mais je ferme le programme dès que je vois la soumission finale parce que tout ce qui m’intéresse, ce sont les créations. Je ne reste jamais pour voir qui est éliminé ou pourquoi. La responsable du contenu original pour HBO Max, Sarah Aubrey, a fait référence aux cocktails dans sa déclaration, ce qui m’a intéressé car ils font tellement partie de la culture du brunch. Les brunchs arrosés – et les amateurs de brunch – sont une explosion, bien sûr, mais j’espère que l’émission consacrera du temps aux mocktails et aux options de brunch sec. Pas assez de spectacles fonctionnent avec des accords et des recettes entre aliments et sans alcool.

Je suis très curieux de voir Dan en tant qu’hôte. Je pense qu’il va être un hôte « gentil », le genre qui veut que tout le monde gagne. Je n’arrête pas de voir Dan et David qualifiés d’obsédés par la nourriture et ce n’est pas quelque chose que je connais bien. Je me souviens que Dan discutait de nourriture pendant la pandémie, mais il s’agissait de ses tentatives avortées de cuisson et de sa décision qu’il était plutôt du genre à «commander de la nourriture». Et David était-il obsédé par la nourriture ? L’article continue de parler de l’épisode Fold the Cheese, mais cela n’a guère solidifié David en tant que gastronome résident de Schitt’s Creek. Eh bien, peut-être que selon les normes de S. Creek, il l’était. Indépendamment de mon pédantisme, cela semble être un bon choix pour Dan, et cela inclut les descriptions romantiques des aliments du petit-déjeuner. Je n’ai aucun doute que ça va s’arranger, Dan a fait ses preuves dans ce département. Cela semble amusant et je vais essayer. Qui sait, peut-être que Dan fera de moi un bruncher.

Crédit photo : Avalon Red et Instagram