garce | Demi Lovato n’est plus « Californie sobre »: « Sobre sobre est la seule façon d’être »

Plus tôt cette année, Demi Lovato a fait une très grosse affaire sur la façon dont ils étaient « sobres en Californie ». La définition du terme par Demi était cependant très différente de celle des autres. Pour de nombreux alcooliques en Californie (apparemment), « Californie sobre » signifie ne pas boire, mais vous pouvez fumer de l’herbe ou parfois manger un aliment. La définition de Demi de la sobriété californienne était qu’ils pouvaient faire ce qu’ils voulaient, juste en quantités plus limitées. Demi buvait toujours, fumait de l’herbe et peut-être plus. Les experts en récupération de la sobriété étaient très, très en colère contre Demi pour leur fausse déclaration. En avril, Demi a même déclaré qu’ils n’allaient même plus expliquer ou parler de la sobriété californienne parce qu’ils voulaient « éviter un examen minutieux ». Eh bien, des mois plus tard, Demi a changé d’avis. Demi a posté ceci sur leurs histoires IG :

Je me demande ce qui a précédé cela. Ce ne sont pas mes affaires, mais je me pose la question. Je suppose que Demi s’est rendu compte qu’ils rationalisaient en fait la consommation continue d’alcool et de drogues. Pourtant, la route vers la sobriété est désordonnée pour beaucoup de gens et j’applaudis Demi pour avoir montré au monde qu’il est normal de faire des erreurs et de faire des rechutes et de se relever et d’essayer à nouveau.

