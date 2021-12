garce | « Dr. Anthony Fauci dit que d’autres tests Covid sont à venir en janvier » liens

Dr Fauci promet que plus de tests Covid seront disponibles en janvier. [Towleroad]

Repose en paix, Jean Marc Vallée. [Just Jared]

Qu’avez-vous découvert sur votre conjoint/partenaire après votre mariage ? [Buzzfeed]

Être le Ricardos est l’un des pires films que j’aie jamais vu, mettant en vedette certaines des pires performances de l’un des pires scripts de tous les temps. [Pajiba]

Je n’ai jamais commandé le bol de pâtes sans fin d’Olive Garden, mais je pleure toujours son décès imminent. [Dlisted]

Demi Lovato obtenu un buzzcut ! [Seriously OMG]

Récapitulatif de Et juste comme ça : Épisode 4. [Go Fug Yourself]

The Matrix Resurrections récupère la mythologie. [LaineyGossip]

Quel était Lil Nas X’s meilleur look de l’année ? [RCFA]

Critique de La Tragédie de Macbeth. [Gawker]

Imaginez entrer dans la maison de quelqu’un et lui demander de se calmer. C’est exactement ce qu’a fait une Karen de Noël. [Egotastic]

