garce | Drew Barrymore a des étagères et des livres personnalisés dans son salon

Je n’ai eu que deux livres pour Noël. Je suis content de les avoir, je m’attendais à mieux. J’ai acheté des livres à d’autres que j’ai l’intention de voler, donc tout ira bien. Et la vérité, c’est que je n’ai plus de place parce que ceux que j’ai achetés juste avant Noël ne cessent de tomber de ma table de chevet. Même si j’aime lire, j’ai étonnamment peu d’étagères dans ma maison. En d’autres termes, je ne suis pas Drew Barrymore. Drew, qui est une auteure et une lectrice passionnée, a posté une jolie série de clips sur son compte Instagram le soir du Nouvel An d’elle-même en train de regarder Quand Harry rencontre Sally. Cependant, ce que la plupart des gens ont retenu de ces vidéos, c’est le fait que Drew a une pièce entière bordée d’étagères personnalisées remplies de centaines de livres :

Une garce jalouse dit quoi ?! Ce n’est pas une bibliothèque en soi car elle ne semble pas dédiée à la lecture (oui, je suis tombé dans un terrier de définitions de pièces, merci beaucoup). Cela ressemble à une salle familiale/TV dans laquelle des étagères ont été installées. La première vidéo nous donne la meilleure vue des étagères. Le peu de choses que nous pouvons retenir de ces clips est que Drew n’est pas abonné au point de vue de Marie Kondo sur la collecte de livres. Ou elle le fait peut-être parce que la joie de Drew est déclenchée par les livres. Moi, en revanche, j’ai suivi la méthode de Kondo sans le savoir. J’ai peut-être un peu plus de 30 livres, mais ma bibliothèque n’a que des livres qui signifient quelque chose pour moi ou mon mari. En plus de ceux-ci, j’ai une étagère de « à lire » avec la table de chevet susmentionnée, qui peut devenir un peu incontrôlable, uniquement parce qu’elle est minuscule.

Pensez-vous que Drew a lu tous ces livres ? Ou s’agit-il de ses étagères à lire ? Ou a-t-elle engagé la décoratrice de livres de Gwyneth Paltrow pour remplir ses étagères de livres de remplissage ? J’ai regardé ces clips stupides tellement de fois que je me sens comme un harceleur. Je continue d’essayer de regarder les dos des livres parce qu’aucun d’entre eux ne semble fêlé. Cela ne veut pas dire que ce sont des livres de remplissage, mais les étagères sont vierges. Je regarde mes étagères et mes livres pauvres et trop aimés ne peuvent même pas tenir une ligne. J’ai là-haut l’exemplaire des Trois Mousquetaires de ma mère au lycée – c’est 70 ans d’amour qui le déforme. Ces bébés ont été lus et relus – un couple est tombé dans la baignoire ou une tasse de café a été renversée sur eux. Je viens de prêter mon exemplaire de The Great Gatsby à mon fils et la couverture est tombée. Je sais que Drew est une lectrice, donc je suppose que ce sont ses lectures et les livres qui lui ont été envoyés. Elle avait probablement construit ces étagères parce qu’elle avait besoin d’un endroit pour tous ses livres. Pour ce que ça vaut, j’adore le look de sa chambre à livres. Je pense qu’une personne devrait afficher ses livres comme elle le souhaite. Cela ne me dérange même pas les gens qui coordonnent les couleurs de leurs livres. C’est leurs étagères. Je suppose que, comme Marie Kondo, je veux juste qu’ils voient de la joie quand ils les regardent. Quand je regarde mes étagères, j’ai l’impression d’être entouré de vieux amis, c’est comme ça que j’aime ça. Peut-être que Drew, étant la personne brillante et pétillante qu’elle est, considère tous ces livres comme de nouveaux amis qu’elle est sur le point de se faire. Quel que soit son schéma de conception, j’aimerais pouvoir obtenir une invitation à venir traîner dans cette pièce.

Crédit photo : Avalon Red et Instagram

Lien source