garce | Drew Barrymore et Tom Green réunis en personne pour la première fois en 20 ans

L’année dernière, Drew Barrymore avait son ex-mari, Tom Green, dans son émission virtuellement, le retrouvant pour la première fois en près de 20 ans, via la technologie d’écran vert. Drew était marié à Tom pendant six mois en 2001-2002 avant que Tom ne demande le divorce, mais ils semblaient être restés amicaux au fil des ans. Plus tôt cette semaine, Drew a de nouveau fait participer Tom à l’émission, mais en personne. Cette fois, ils ont discuté de leur court mariage et ont montré des photos de leur lune de miel en Irlande. Vous trouverez ci-dessous quelques faits saillants de People. Les vidéos des deux épisodes se trouvent sous la publication :

« Nous ne nous sommes pas vus face à face, en fait, depuis près de 20 ans », a déclaré Barrymore à son auditoire avant de présenter Green et de l’accueillir avec un câlin. Lors de son apparition dans l’émission de mardi, Green s’est souvenu de sa lune de miel avec Barrymore, avant de décrire leur réunion de talk-show comme « une expérience hors du corps ». « C’est très agréable de vous voir. Cela semble étrange, cependant », a déclaré Green à Barrymore. «Pas bizarre dans le mauvais sens – bizarre dans le bon sens. Appréciez-le, Drew, alors merci de m’avoir invité dans l’émission. C’est génial. C’est cool. En fait, je pense que c’est une belle façon de se reconnecter, en fait. Cela enlève un peu de pression. » Barrymore a répondu: « Eh bien, je vous respecte et je vous aime », auquel Green a dit: « Je vous aime aussi. »

[From People]

C’est comme ça qu’on fait une rupture. Il n’a jamais semblé y avoir d’animosité entre ces deux-là. Certes, ils ne se sont connus que peu de temps avant de se marier, mais j’aime que leur rupture n’ait pas été compliquée, surtout en public. De plus, Drew s’est remariée (elle a depuis divorcé et est amie avec la nouvelle épouse de son ex) et il semblerait que Tom soit très heureux de sa vie après avoir déménagé au Canada (il ne s’est jamais remarié). J’ai aussi pensé que c’était mignon que, lors de leur première réunion virtuelle, Drew ait pleuré en disant qu’elle pense toujours à Tom avec affection et qu’elle le « célébre ». Et c’était agréable de voir Tom rejoindre Drew pour son segment Drew’s News. J’adore les photos qu’ils ont partagées de leur voyage de noces en Irlande. Drew et Tom montrent que vous pouvez toujours aimer et prendre soin de quelqu’un tout en reconnaissant que vous n’êtes pas l’un pour l’autre.

La première réunion en septembre 2020 (cela utilisait la technologie d’écran vert):

https://www.youtube.com/watch?v=8asvgGk05ZI

La réunion en personne cette semaine :

Photos via Instagram