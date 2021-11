Je ne suis toujours pas au courant du fait qu’un directeur général de la Fondation royale du duc et de la duchesse de Cambridge fait son sale boulot devant un tribunal civil et remet ses propres textes et e-mails au g–ddamn Mail dimanche. Jason Knauf est un clown, mais bon sang, Kensington Palace est le spectacle de clowns. Comme nous en avons discuté, Knauf a fourni des informations et des témoignages au ministère de la Santé dans son appel de la victoire juridique du jugement sommaire de la duchesse de Sussex. Au lieu de « prouver » que Meghan ne possède pas vraiment ses propres droits d’auteur, tout ce que Jason Knauf a prouvé, c’est qu’il est une limace visqueuse et flagorneuse qui est terrible dans son travail. Toute l’affaire repose sur la lettre que Meghan a écrite à Thomas Markle à la fin de l’été 2018. Dans les textes intégraux entre Meghan et Jason Knauf cet été-là, elle lui a envoyé un brouillon de la lettre à lire. Knauf a fourni au MoS et à leurs avocats des modifications sélectionnées des textes. Voici ce que disaient les textes complets :

Meghan Markle a déclaré que le prince Harry faisait face à des « réprimandes constantes » de la part des membres de la famille royale au sujet de sa relation avec son père, selon des textes et des courriels publiés vendredi par la Cour d’appel de Londres. Les messages ont été publiés à la suite de son procès contre Associated Newspapers Limited, éditeur de MailOnline et The Mail on Sunday. Dans les messages, Meghan a informé son ancien chef de la communication, Jason Knauf, de son intention de rédiger une note à son père, Thomas Markle, qui a accordé des interviews aux médias au sujet de sa fille après s’être retiré de son mariage en mai 2018. « Le catalyseur de mon action est de voir à quel point cela cause de la douleur à H », a déclaré Meghan par SMS en août 2018, en utilisant son nom de famille pour le prince Harry. « Même après une semaine avec son père [Prince Charles] et expliquant sans cesse la situation, sa famille semble oublier le contexte – et revient à « ne peut-elle pas simplement aller le voir et arrêter ça ? Ils ne comprennent fondamentalement pas, alors au moins en écrivant, H pourra dire à sa famille… ‘Elle lui a écrit une lettre et il le fait toujours.’ En prenant cette forme d’action, je protège mon mari de cette réprimande constante, et bien que peu probable, cela donnera peut-être à mon père un moment pour faire une pause. (Le palais n’avait pas répondu à la demande de commentaires de PEOPLE au moment de la publication.) Meghan a ajouté dans le texte: « Évidemment, tout ce que j’ai rédigé est compris qu’il pourrait être divulgué, j’ai donc été méticuleux dans mon choix de mot. » Elle a également discuté de l’écriture manuscrite de la lettre avec quelques sauts de paragraphe et des pages numérotées afin qu’elle ne puisse pas être facilement manipulée. Meghan, maintenant âgée de 40 ans, a également discuté de la décision de rédiger la note manuscrite à « Papa ». « Étant donné que je ne l’ai jamais appelé que papa, il est logique d’ouvrir en tant que tel (bien qu’il soit moins que paternel), et dans le cas malheureux où il fuirait, cela tirerait sur les cordes sensibles », a-t-elle écrit.

[From People]

Fondamentalement, en 2018, Meghan a dit à Jason qu’elle pensait qu’elle devait au moins essayer de traiter de manière proactive avec Thomas Markle via une lettre manuscrite car, à l’époque, Toxic Tom couvrait les médias britanniques de ses crises hebdomadaires déchaînées (des crises que j’ai toujours croire étaient des scripts écrits par Piers Morgan ou quelqu’un comme ça). Meghan et Harry ont probablement passé une semaine ou deux en Écosse avec Charles et Camilla – je ne peux qu’imaginer que ce sont eux qui ont fait la «réprimande». C’est aussi navrant d’entendre qu’ils parlaient probablement tous de Meghan ou dans son dos. Dieu sait qu’ils n’en parleraient jamais personnellement avec elle. Non, ils se plaignaient de Thomas Markle À HARRY. Le réprimander.

Dans la déclaration de 22 pages de Meghan, elle a également déclaré que « des membres de la famille royale » lui avaient suggéré de se rendre au Mexique pour voir son père en personne, et qu’elle avait catégoriquement refusé. Bien sûr, parce que c’est une idée terrible. Meghan l’a vu aussi, et elle savait qu’il y avait de fortes chances que si elle rencontrait Toxic Tom en personne, elle serait encore plus déchirée en lambeaux. Meghan se décrit comme « désireuse de plaire » aux Windsor parce qu’elle n’avait (à ce moment-là) épousé Harry que récemment.

Jason Knauf lui-même a déclaré que Meghan avait essayé de contacter son père alors qu’il était à l’hôpital, mais qu’il avait interrompu la communication. ?? C’est l’un des SMS publiés aujourd’hui après que Jason ne les ait pas mentionnés en entier dans sa déclaration de témoin. Meghan est en noir, Jason en gris pic.twitter.com/SdeXLVaTep – L’étalon-or 💜 #WeThe15 (@InvictusbyPepp) 12 novembre 2021

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red, Backgrid.