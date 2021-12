garce | Dwayne Johnson a offert une voiture à sa mère pour Noël : « Celle-ci se sentait bien »

Je suis une ventouse pour les bonnes histoires. Lundi, j’ai adoré Arnold Schwarzenegger qui a fait don de 25 petites maisons pour les anciens combattants sans-abri à Los Angeles. En plus de se baigner et de battre constamment des records au box-office, Dwayne « The Rock » Johnson fait également de belles choses pour les gens. Le mois dernier, Dwayne a offert sa camionnette personnelle à un vétéran dont l’histoire l’a inspiré. Au cours du week-end, Dwayne a posté une vidéo et plusieurs photos surprenant sa mère avec une toute nouvelle Cadillac pour Noël. Il a enrôlé ses filles Jasmine, 6 ans, et Tiana, 3 ans, et leur chien, Hobbs, pour l’aider à dévoiler le cadeau. Vous trouverez ci-dessous quelques détails supplémentaires de People :

Il a partagé le moment adorable et les conséquences émotionnelles via Instagram samedi. La première diapositive comprend un clip de Dwayne couvrant les yeux de sa mère pendant que ses enfants comptent à rebours à partir de trois avant de crier : « Joyeux Noël ! » Alors qu’elle ouvre les yeux, Ata aperçoit le nouveau véhicule avec un gros nœud rouge assis dans l’allée. Elle s’arrête brièvement en profitant du moment avant de mettre sa main sur sa bouche avec incrédulité. « Celui-ci se sentait bien », a posté Dwayne. « J’ai surpris ma mère avec une nouvelle voiture pour Noël aujourd’hui. Elle était choquée. Elle a reçu quelques cris laids. « Je suis tellement reconnaissant de pouvoir faire ce genre de choses pour ma mère, qui a eu une vie d’enfer », a-t-il poursuivi en légende. « Je ne prends rien pour acquis. Elle non plus. » Il a ajouté : « Joyeux Noël maman, profite de ta nouvelle balade !!! 😊🙌🏾 Et tes disques d’Elvis 🎶🕺🏽 On t’aime. Vous méritez beaucoup plus 🙏🏾.

[From People]

Le sourire sur le visage de Mama Johnson était toute la joie dont j’avais besoin pour le reste de la semaine. Mama va certainement rouler avec style. C’est tellement gentil que Dwayne veuille faire quelque chose de spécial pour sa mère et le fait qu’il ait écrit dans le message qu’elle mérite tellement plus m’a donné des frissons chaleureux. C’était aussi mignon comment il a fait aider ses deux petites filles. Je l’ai perdu quand j’ai vu leur bouledogue français venir à la voiture comme pour dire « C’est pas sympa ? » Mama Ata recevra certainement des regards admiratifs lorsqu’elle traversera son quartier. Dwayne a une famille tellement mignonne et c’est tellement adorable qu’il soit proche de sa mère. Je suis sûr que la perte de son père l’année dernière, malgré leur relation compliquée, est l’une des raisons pour lesquelles Dwayne veut honorer sa mère aussi souvent qu’il le peut. En attendant, je continuerai à arpenter ces rues d’Internet pour plus de bonnes histoires sur les célébrités.

photos via Instagram et crédit Instar

Lien source