garce | Expert de la marque: les Cambridges copient la photographie des Sussex

Après le flop du prix Keenshot, le prince William a accordé une interview exclusive et des photos exclusives des coulisses à People Magazine. Tout cela était très curieux, et le Daily Mail et d’autres médias britanniques ont définitivement remarqué que Willy et Cathy se déplaçaient pour A) plaire aux Américains et B) copier de manière flagrante les Sussex. Les photos des coulisses de Keenshot étaient toutes en noir et blanc et elles montraient que les Cambridges étaient plus «affectueux» que d’habitude. Soigneusement organisé, bien sûr. Certains diraient « posé ». Eh bien, les Keen recommencent. Ils ont posté des photos exclusives sur leur Instagram de leur grand voyage à Glasgow, et vous ne le sauriez pas, les gens font une grosse affaire sur la façon dont Will et Kate copient les Sussex.

Kate Middleton et le prince William semblent suivre les traces du prince Harry et de Meghan Markle en publiant des photographies dans leur style de marque en s’éloignant de l’appareil photo. Le duc et la duchesse de Cambridge, tous deux âgés de 39 ans, ont partagé une photo des coulisses alors qu’ils arrivaient à la distillerie Clydeside pour assister à la réception Earthshot à Cop26 à Glasgow hier soir. En un instant, le couple pouvait être vu dos à la caméra alors qu’ils saluaient les invités en entrant ensemble dans l’événement. Le cliché présente des similitudes frappantes avec un style de clichés souvent diffusés par le duc, 35 ans, et la duchesse de Sussex, 39 ans, qui les ont vus s’éloigner de la caméra. Cela vient après que le prince William et Kate ont établi la semaine dernière des comparaisons avec le prince Harry et Meghan en publiant des photographies en noir et blanc – et en choisissant de partager leurs rares moments d’affection publique. L’expert de la marque Nick Ede a prédit que le public pouvait s’attendre à voir « beaucoup plus » de ce type d’images du duc et de la duchesse de Cambridge, ajoutant: « Cette image presque franche dans les coulisses est celle que nous avons associée à Meghan et Harrys les plus célèbres images. La crudité de l’image donne au spectateur un aperçu intime des Cambridges et je pense qu’ils renforcent leur marque et leur visibilité. Ce n’est qu’une progression qui engagera les fans du monde entier. Nous avons vu des scènes dans les coulisses de popstars sortant de la scène et d’acteurs qui s’inclinent, etc. Ce sont toujours des moments francs qui ont un attrait durable et apportent une touche humaine à l’image, ce que Meghan et Harry ont fait sur de nombreux occasions. Cette image crée un récit très fort et je pense que nous pouvons nous attendre à ce que beaucoup plus de ces types d’images soient publiées à l’avenir.

Depuis que j’étais là quand les Sussex ont fait tout ça à l’origine, je me souviens comment Harry et Meghan ont été déchirés quotidiennement pour ne pas être assez «royaux» et pour être trop «Hollywood» et trop réveillés avec leurs photos en noir et blanc et trop soucieux de l’image. Je suppose que tout ça va très bien quand c’est Will et Kate. Quelle tristesse que les Keen ne puissent pas développer leur propre travail, personnalités et images et qu’ils copient de manière flagrante ce que Harry et Meghan ont fait il y a trois ans. Je pense que c’est drôle que les Keens soient appelés à le faire. Certaines chaînes vives sont arrachées.

