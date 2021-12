SPOILERS pour la finale de la saison 3 de Succession.

Avant d’entrer dans Succession, je me suis souvent demandé pourquoi un acteur du calibre de Matthew Macfadyen voudrait même être, sans doute, le cinquième rôle principal dans un ensemble HBO. J’avais des pensées similaires sur les raisons pour lesquelles Alexander Skarsgard rejoindrait le casting pour un arc de personnage d’une saison. Genre, c’est quoi le problème ? Mais ensuite, tout a commencé à avoir un sens. Tom Wambsgans de Macfadyen avait secrètement le syndrome du personnage principal pendant tout ce temps. il a fait ce qu’il avait à faire. Plus tôt dans la saison 3, il a entièrement résumé la série, ce qu’il dit à Kendall Roy : « Je t’ai souvent vu te faire foutre. Je n’ai jamais vu Logan se faire baiser une seule fois. Tom a choisi son camp. Il a choisi la loyauté non pas envers sa femme, mais envers le père de sa femme. Le coup de grâce a été donné par un coup de téléphone et la main de Logan sur l’épaule de Tom. C’était parfait.

Incidemment, j’avais aussi l’impression que la finale montrait pourquoi Skarsgard avait pris le rôle d’invité – sa scène avec Logan Roy de Brian Cox était également parfaite. Il a montré du respect et de la déférence au vieux gladiateur alors qu’il portait son propre coup, que Logan aurait besoin de vendre sa société, qu’il ne pouvait pas garantir le jacksh-t pour les enfants Roy.

Quoi qu’il en soit, j’essaie de ne pas être massivement spoiler, mais la finale a vraiment été livrée. Logan choisit Roman comme maillon faible, Roman se tenant fort (ish) avec ses frères et sœurs. Kendall, Shiv et Roman sont tous du même côté pour la première fois et ils finissent toujours par se faire avoir. Le discours de Tom à Greg et Greg acceptant joyeusement de vendre son âme. Perfecto.

Ce moment me hantera pour toujours en tant que femme et cette merde ne m’est même pas arrivée ! Shiv ne s’en remettra jamais !!! #Succession #SuccessionHBO pic.twitter.com/kY8OpWDYHu – Oyinda Odewale (@OyindaOdewale) 13 décembre 2021

Cela restera comme l’une des trahisons les plus choquantes de l’histoire de la télévision. #SuccessionHBO #Successionfinale pic.twitter.com/66QIaQFxm3 – bizarre. (@aldiaksan_) 13 décembre 2021

Logan Roy à ses enfants ce soir #SuccessionHBO #Successionfinale pic.twitter.com/D7aHUPhl3s – Matt (@MattM0720) 13 décembre 2021

