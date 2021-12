garce | Freddie Prinze Jr. et Sarah Michelle Gellar disent qu’ils sont des parents « stricts comme l’enfer »

Freddie Prinze Jr. et Sarah Michelle Geller forment l’un des couples les plus stables d’Hollywood. Ils sont mariés depuis 19 ans avec peu ou pas de drame autour d’eux. Ils semblent complètement dévoués l’un à l’autre et ont trouvé un bon équilibre entre leur foyer et leur vie professionnelle qui leur convient. Vous aimez le voir. Freddie et Sarah ont deux enfants, Charlotte, 10 ans, et Rocky, neuf ans. Ils parlent parfois de leurs enfants mais ce n’est jamais invasif et ils ne publient pas de photos d’eux. Tout cela est une tentative de donner aux enfants une vie familiale stable, une vie qui comprend des règles. Selon Freddie, beaucoup de règles. De son propre aveu, lui et Sarah sont « stricts comme l’enfer » avec leurs enfants pour maintenir une dynamique familiale positive.

Il est temps d’être dur ! Freddie Prinze Jr. et Sarah Michelle Gellar ne sont pas faciles avec leurs enfants. « Nous sommes stricts comme l’enfer », a déclaré l’acteur de 45 ans en exclusivité à Us Weekly le mercredi 1er décembre, lors de la promotion de son Heluva Good! Partenariat de trempette. « Écoutez, je ne crois pas aux enfants coqueluches. Je n’ai jamais crié le mien. Ma mère m’a crié. C’était comme une coqueluche préventive, donc je sais être strict. » Le natif de Los Angeles a ajouté que sa co-vedette de Scooby-Doo, 44 ​​ans, « sait également être stricte », affirmant qu’ils ont établi « 100 règles » pour sa fille Charlotte, 10 ans, et son fils Rocky, 9 ans. « Ils savent qu’ils ne peuvent pas casser [those rules]», a déclaré la star de She’s All That. « Les amitiés vont et viennent. Je dis tout le temps à mes enfants que la famille est pour toujours. Donc nous avons des règles et ils doivent suivre [them]. «

[From Us]

Je suis d’accord avec l’idée de Freddie selon laquelle les règles aident les enfants à maintenir un foyer positif. Cela dépend des règles, bien sûr, mais Freddie et Sarah me paraissent des gens raisonnables. La cohérence est énorme et Freddie est sur le point d’avoir des directives et de s’assurer que les enfants les suivent. Sarah a également parlé d’être des parents sévères l’année dernière. Elle a dit que les gens ont commenté qu’elle et Freddie « les attentes sont un peu plus élevées que la plupart ». Mais ensuite, elle a cité comme exemples les dîners nocturnes et l’absence de téléphone à table. Ce sont de bonnes règles à suivre, bien sûr, mais ses enfants avaient huit et neuf ans à l’époque. Je pense que c’est un peu plus courant à cet âge. Freddie et Sarah ont tous deux déclaré que les enfants étaient doués pour suivre les règles de la maison, donc tout ce qu’ils font fonctionne.

Maintenant, alors que j’applaudis l’intention de la maison Prinze-Geller, je me disais moi aussi un parent strict. Puis, l’année dernière, mon propre fils m’a informé que s’il n’y avait pas eu leur père, mes enfants me « marcheraient partout ». Je ne sais pas où était cette accusation quand ils m’appelaient la « gomme amusante » pour leur avoir fait suivre les règles de la cour de récréation. Mais je crains qu’il n’ait raison parce que je les trouve vraiment charmants à l’adolescence. Espérons que Freddie et Sarah pourront mieux s’en tenir à leurs armes. Au moins l’un d’entre eux, je suppose que vous n’avez besoin que d’un méchant flic *rire de bon flic*.

