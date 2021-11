garce | Gal Gadot en Loewe scintillant à l’avant-première de ‘Red Notice’ : une jolie robe à thème ?

La bande-annonce intégrale de la notice rouge de Netflix est sortie la semaine dernière et elle a l’air très mignonne, comme un film d’action-aventure idiot mettant en vedette des personnes très sympathiques. Il met en vedette Gal Gadot, Ryan Reynolds et The Rock (Dwayne Johnson). Je pense que cela a probablement commencé comme un film policier entre Reynolds et Johnson, mais cela a changé lorsque Gadot a été ajouté au mélange. J’inclus la bande-annonce à la fin de l’article.

Hier soir, c’était la première du film à Los Angeles. Totalement choqué que Blake Lively ne soit pas sorti comme le rendez-vous de Ryan, honnêtement. Comme ils sont basés à New York, elle ne voulait peut-être pas voyager à LA avec leurs trois enfants juste pour assister à une première. Ryan et Gal s’habillaient tous les deux sur le thème « rouge », qui était aussi très mignon.

La robe rouge de Gal Gadot est Loewe, ce qui me surprend un peu. J’ai l’habitude de voir des hommes porter cette étiquette maintenant, je ne savais pas que Loewe faisait des robes de cocktail scintillantes et pailletées. Elle ressemble à l’emoji de la danseuse, non ?? Quoi qu’il en soit, je ne suis pas complètement amoureux de la robe ou de son look, mais je pense qu’elle a l’air bien pour une première Netflix. Cheveux lissés en arrière, lèvre rouge, boucles d’oreilles pendantes, robe rouge, c’est fait.

