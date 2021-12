garce | Ghislaine Maxwell reconnue coupable de cinq chefs d’accusation sur six, dont le trafic

Je l’admets, j’étais inquiet pour le procès de Ghislaine Maxwell, surtout après avoir lu une partie de la couverture de Vanity Fair sur l’affaire fédérale contre Maxwell. En fin de compte, les autorités ont compris la mission – le procès ne portait pas sur l’étendue plus large des crimes commis par Maxwell avec Jeffrey Epstein. L’accusation a gardé une portée limitée pour les crimes qu’ils pouvaient prouver devant les tribunaux, et cette stratégie était la bonne. Après cinq jours de délibérations, le jury a condamné Ghislaine Maxwell sur cinq des six chefs d’accusation retenus contre elle.

Ghislaine Maxwell, l’ancienne compagne du financier en disgrâce Jeffrey Epstein, a été reconnue coupable mercredi d’avoir comploté avec lui pendant au moins une décennie pour recruter, soigner et agresser sexuellement des filles mineures. Un jury fédéral de Manhattan a déclaré Mme Maxwell, 60 ans, la fille d’un magnat des médias britannique, coupable de trafic sexuel et de quatre des cinq autres chefs d’accusation retenus contre elle. Elle a été acquittée d’un chef d’accusation d’incitation d’un mineur à traverser les frontières de l’État pour se livrer à un acte sexuel illégal. Le procès de Mme Maxwell a été largement considéré comme la salle d’audience estimant que M. Epstein n’a jamais eu. M. Epstein, qui a été arrêté en juillet 2019 à l’âge de 66 ans, s’est suicidé dans une cellule de prison de Manhattan le mois suivant, a statué le médecin légiste, en attendant son propre procès pour trafic sexuel. Mme Maxwell a été arrêtée un an plus tard. Le juge Nathan n’a pas fixé de date pour la condamnation de Mme Maxwell. Sur le plus grave des chefs d’accusation pour lesquels elle a été condamnée – trafic sexuel de mineurs – elle risquait jusqu’à 40 ans de prison. Un autre chef d’accusation est passible d’une peine potentielle de 10 ans, et les trois autres, tous des chefs de complot, sont passibles de peines pouvant aller jusqu’à cinq ans chacun. Mme Maxwell fait également face à un procès distinct, devant le même tribunal, pour deux chefs de parjure, découlant des dépositions qu’elle a faites en 2016 dans le cadre d’un procès lié à M. Epstein.

Selon le Times, Maxwell a à peine réagi au verdict, tout ce qu’elle a fait a été de rester assise pendant que le verdict était lu, puis elle s’est touché le visage et a bu de l’eau, puis a brièvement parlé à l’un de ses avocats. En ce qui concerne la condamnation… je suppose que le juge n’a pas immédiatement fixé de date de condamnation parce que les procureurs fédéraux savent qu’il y a encore des accords à conclure potentiellement. Il y a encore tellement de questions sur les activités et les finances de Maxwell, ainsi que sur les activités et les finances de Jeffrey Epstein. Sans parler de tous les autres hommes puissants à qui Epstein et Maxwell ont « donné » des filles et des femmes victimes de la traite. Ghislaine a encore des cartes à jouer si elle veut conclure un accord sur la peine. En parlant de ça, je ne peux qu’imaginer que les glandes sudoripares du prince Andrew faisaient des heures supplémentaires hier.

