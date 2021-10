garce | Gwyneth Paltrow : « Je veux me montrer d’une manière plus aimante »

Gwyneth Paltrow se bat actuellement pour sa nouvelle série Netflix, Sex, Love & goop. La série documentaire suit des couples réels explorant la thérapie sexuelle, le BDSM, les jouets, l’intimité, etc. Gwyneth ne fait pas partie de l’un des couples, et elle n’est pas non plus la sexothérapeute autoproclamée, bien que je pense qu’elle mène certaines des interviews. , probablement assez pour rouler des yeux et prétendre qu’elle a inventé la cow-girl inversée. En parlant de ça, Gwyneth est la deuxième couverture du numéro de cette semaine de People Magazine. C’est vrai, le prince William a accordé à People une interview exclusive, des photos et tout, et ils ont quand même consacré une deuxième couverture à Gwyneth. LMAO. Quelques faits saillants de l’interview de Gwyneth’s People :

Elle a encore du mal avec l’image corporelle à l’âge de 49 ans : « Malheureusement, nous nous regardons toujours avec un œil critique. J’aimerais arriver à un endroit où je ne fais plus ça. Je veux me montrer d’une manière plus aimante, parce que tout va vers le sud à partir d’ici ! Nous ne pouvons rien y faire. Son corps a changé après avoir eu son premier enfant. «Je venais de sortir de la vingtaine quand tu es dans cette phase de jeune fille sexy. Et puis vous vous dites : « Eh bien, comment puis-je réconcilier qui je suis maintenant avec ça ? » Pour moi, il s’agissait vraiment de me donner le temps d’être mère et de laisser mon corps dicter où il allait. Elle devait se rendre compte qu’elle avait encore des attentes irréalistes : « Nous avons toutes ces attentes. Certaines femmes ont l’impression, lorsqu’elles ont des enfants, qu’elles ne se sentent pas sexuelles parce que leur corps n’est pas encore de retour. Mais c’est du genre : ‘Qui a dit que nos corps devaient avoir une certaine apparence ?’ C’est difficile à mesure que vous vieillissez et changez. Mais il s’agit d’apporter un plus large spectre d’acceptation. Pour moi, alors que je traverse le processus de vieillissement et que je le commence vraiment, je me rends compte qu’il s’agit moins de « Oh, j’ai cette ride, vais-je la réparer ou non ? » et plus encore, « Est-ce que je me sens dynamique ? » » Où elle se concentre maintenant : « Je me concentre davantage sur les principes fondamentaux du bien-être, comme la méditation, l’hydratation, les aliments riches en nutriments et le fait de ne pas boire beaucoup d’alcool, ce dont j’avais beaucoup trop pendant la pandémie! » Elle ne reviendrait pas : «Je ne voudrais jamais revenir à mes 20 ans, ni même à mes 30 ans d’ailleurs. Je me connais, je m’aime et je suis tellement reconnaissant pour la sagesse qui vient avec l’âge.

[From People]

Elle ne retournerait pas dans ses 20 ou 30 ans ? Bullsh-t. Allez. Maintenant, je préférerais retourner à 21-22 ans avec l’esprit et la sagesse que j’ai maintenant. Je pourrais f-king gouverner le monde si cela se produisait. Je ne doute pas que Gwyneth ait vraiment traversé une période difficile avec la façon dont elle se voyait et son image corporelle après la grossesse. Elle réécrit aussi cette époque, ce que nous faisons tous, mais c’est encore plus fou étant donné qu’elle bloguait sur Goop à propos de ses cures de jus sans fin, de ses régimes à la mode et des séances d’entraînement de Tracy Anderson. Tracy Anderson, qui a publiquement saccagé le corps post-grossesse de Gwyneth dans des interviews. Je me souviens encore. Donc, je suis désolé pour Gwyneth qu’elle ait encore du mal avec l’image corporelle, mais nous savions déjà en quelque sorte à cause de 15 ans de troubles alimentaires bien documentés, de troubles de la forme physique, de la grossephobie et, oh oui, Gwyneth a construit toute une entreprise en disant femmes blanches riches dont elles ont besoin pour perdre du poids.

