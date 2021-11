garce | Hailee Steinfeld portait un fantastique ensemble tout violet pour la première de « Hawkeye »

Hailee Steinfeld fait actuellement la promotion de la série de streaming Hawkeye de Disney+. Elle incarne Kate Bishop, la protégée de Hawkeye (pas sa fille). C’est, je crois, la dernière sortie de Jeremy Renner en tant que Hawkeye, mais nous verrons – il est possible que si cette série est considérée comme un succès, ils donnent le feu vert à une deuxième série (ce qu’ils ont fait avec la série Loki).

https://www.youtube.com/watch?v=5VYb3B1ETlk

Hailee et Renner ont tous deux fait des tonnes d’interviews et d’apparitions au nom de la série, car Disney l’exige de leurs stars. Hailee s’amuse clairement avec sa mode – elle est à New York cette semaine, et il fait probablement très froid là-haut, étant donné qu’il fait très froid ici en Virginie. Hailee a donc opté pour un magnifique costume violet et une cape en (fausse ?) fourrure assortie. Elle a l’air si bonne. Elle ressemble à un vrai super-héros dans cet ensemble. Elle est si jolie!

Elle est également sortie dans cette robe pull dingue et des bottes en peau de serpent. J’aime un peu les bottes parce que j’aime les imprimés d’animaux et les imprimés de reptiles, mais les bottes auraient été plus étonnantes avec une tenue en noir et blanc. Ou même tout noir, pour que les bottes puissent éclater.

Photos avec l’aimable autorisation de Backgrid.

Lien source