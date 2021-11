garce | Halle Berry dans Van Hunt : j’aurais aimé le rencontrer plus tôt pour pouvoir l’aimer plus longtemps

Halle Berry et son nouveau mec, le musicien Van Hunt, sont devenus officiels sur Instagram en septembre 2020. Depuis, ils se sont moqués l’un de l’autre dès qu’ils en ont l’occasion. Halle est profilée dans la santé des femmes. Elle a dit qu’elle était follement amoureuse et souhaitait avoir trouvé Van plus tôt pour pouvoir l’aimer plus longtemps. Halle a également déclaré à People TV le mois dernier que Van avait créé la chanson titre de son nouveau film, Bruised, et qu’il soutenait ses débuts de réalisatrice. Vous trouverez ci-dessous quelques faits saillants via People :

« J’aurais aimé le rencontrer plus tôt pour pouvoir l’aimer plus longtemps. Je me sens juste épanouie. Je me sens heureuse dans ma vie romantique, en tant que mère, en tant qu’artiste », a déclaré Berry. « Je suis une bien meilleure mère dans cette circonstance que je ne l’aurais été si j’étais restée dans une relation amoureuse qui ne m’a pas servi et ne m’a pas fait ressentir ce que j’ai besoin de ressentir en tant que femme. » S’adressant à l’envoyée spéciale de PEOPLE (l’émission de télévision!) Adrianna Costa le mois dernier, Berry a déclaré que son petit ami était à ses côtés lors du tournage de Bruised, un film sur un combattant de MMA à la retraite qui est poussé à revenir sur le ring lorsque son jeune fils re- entre dans sa vie. « J’ai eu beaucoup de soutien. … [Hunt] était une grande partie de cela », a-t-elle déclaré à l’époque. « Il a fait de la musique pour le film. Il a en fait écrit la chanson titre. Lorsqu’Extra lui a demandé le mois dernier si elle et son partenaire étaient « folles amoureuses », Berry a répondu : « Nous le sommes », avant d’ajouter : « Parfois, vous devez attendre les choses dans la vie. J’ai attendu patiemment – enfin, peut-être pas patiemment, mais j’ai attendu.

Je suis vraiment heureux pour le nouvel amour de Halle. Cependant, je serai toujours préoccupé par quelqu’un qui semble tomber dans des schémas comme le fait Halle. J’espère que Van est un bon gars et qu’elle a suffisamment grandi pour reconnaître quand quelqu’un n’est pas bon pour elle. J’espère aussi que chacun d’eux aura une autonomie dans cette relation. C’est super mignon que Van ait été sur le plateau avec Halle pendant qu’elle filmait et qu’il ait écrit la chanson titre. Ils semblent vraiment se soutenir mutuellement. Voici un grand début de réalisateur pour Halle. Son film Bruised est actuellement à 70% sur Rotten Tomatoes, ce qui n’est pas trop mal. Et bonne chance à Halle et Van. Halle a raison, parfois être patient et attendre que le bon vienne fonctionne à la fin.

