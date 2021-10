garce | Hayden Christensen sera de retour dans le rôle de Dark Vador dans la série Disney+

La plupart des gens ont des sentiments très précis sur les différents épisodes de Star Wars. Hayden Christensen a joué Anakin Skywalker dans les préquelles de la franchise 1-3. Ces préquelles n’ont pas été bien reçues, dans l’ensemble. Certains acteurs, comme Ewan McGregor et Samuel L Jackson, ont été pardonnés pour leur implication. D’autres, comme Hayden, ne l’étaient pas. Je ne sais pas si c’était mérité, mais il était aux côtés de Jar Jar Binks pour persona non-grata dans le fandom de Stars Wars pendant des années. Heureusement, le temps guérit la plupart des blessures et lorsque Hayden s’est présenté au panel Star Wars Celebration en 2017, il a été accueilli par d’énormes applaudissements. Et puis il a signé un pot de sable et a scellé sa réintégration en tant que bon gars. Et ça a payé. Tout d’abord, il a été annoncé qu’il reviendrait en tant qu’Anakin dans le projet Obi-Wan Kenobi de McGregor. Et maintenant, il vient d’être annoncé qu’il reprendra à nouveau le rôle dans Ahsoka, le spin-off dirigé par Rosario Dawson sortant de The Mandalorian sur Disney +.

Hayden Christensen reste un peu plus longtemps du côté obscur. Le nominé aux Golden Globes, 40 ans, reprend son rôle de Dark Vador (alias Anakin Skywalker) dans la franchise Star Wars, après avoir rejoint le prochain spin-off de la série Disney + Ahsoka, selon The Hollywood Reporter. Ahsoka met en vedette Rosario Dawson dans le rôle du chevalier Jedi éponyme et commencera le tournage au début de 2022. Elle avait auparavant joué le rôle d’action en direct dans la saison 2 de The Mandalorian. Se déroulant cinq ans après les événements de Star Wars : Episode VI – Le retour du Jedi de 1983, dans lequel Dark Vador meurt, on ne sait pas encore comment Christensen sera pris en compte dans la série. Comme Ahsoka était autrefois l’apprenti Padawan d’Anakin, il est possible qu’il revienne sous la forme d’un fantôme de la Force.

[From People]

S’il doit y avoir des retombées de retombées, j’aurai besoin d’un organigramme pour suivre ce monde. Je trouve étrange qu’ils annoncent l’implication de Hayden s’il va être un fantôme ou une manifestation. C’est généralement le genre de chose qu’ils gardent secrète pour le film. Je suppose que s’il est déjà dans le truc Obi-Wan, le facteur wow est épuisé? Je suis bien trop en dehors de la boucle pour comprendre comment Anakin prendra en compte la nouvelle série. C’est évidemment un fil d’Ariane que certains fans d’uber retiendront. Disney sait ce qu’il fait quand il publie ces annonces.

La raison pour laquelle Hayden a été rejeté par la communauté Star Wars était en partie parce qu’ils n’aimaient pas l’histoire d’Anakin, mais principalement parce qu’ils n’aimaient pas spécifiquement la performance de Hayden. Ce qui, je comprends, mais ils lui ont vraiment chié comme s’il avait commis un crime. Certes, il n’a pas bien mené sa vie personnelle, mais je ne suis pas sûr qu’il méritait tout à fait la réaction qu’il a eue pour avoir réalisé une performance ratée en tant qu’Anakin. D’après le peu que j’ai vu, Natalie Portman ne faisait pas non plus son meilleur travail. J’étais donc ravi de voir les fans accueillir Hayden dans le giron. Mais les fans n’oublient jamais, et leur loyauté ne doit jamais être mise à l’épreuve. Ils n’ont pas bien réagi lorsque le retour d’Obi-Wan de Hayden a été annoncé. Je ne pense pas qu’il soit conseillé d’ajouter plus de réveils d’Anakin à son dossier. Ce serait formidable s’il pouvait racheter toute sa course en tant qu’Anakin, mais je doute que cela se produise. En fin de compte, le problème est aussi Anakin lui-même. Qui se soucie d’Anakin ? Dark est le côté de cette personnalité que nous attendons tous de toute façon.

Crédit photo : Backgrid et .