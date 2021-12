garce | Il y a de nombreuses preuves et une trace écrite dans le scandale de l’argent pour les honneurs du prince Charles

Mesdames et messieurs, ils ont enfin eu le prince Charles. Pendant des mois, les principaux journaux britanniques non tabloïds ont couvert les scandales de collecte de fonds du prince Charles, qui vont de « ringard mais pas contraire à l’éthique » à « wow, c’est criminel ». Charles ne vendait pas seulement l’accès à lui-même (en échange de dons de charité), lui et son personnel organisaient explicitement le lobbying du gouvernement, la citoyenneté et les honneurs en échange de dons aux œuvres caritatives de Charles, comme l’organisme de bienfaisance exploitant Dumfries House. Ces dernières semaines, l’intérêt pour Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, un milliardaire saoudien qui a fait don de millions à Dumfries House, s’est rétréci. Mahfouz a également fait don de milliers de dollars à l’association caritative du prince Harry à Sentebale, et Harry a également eu des réunions en face à face avec lui, mais Harry a refusé d’être entraîné dans le désordre de son père. Harry a publié une déclaration disant qu’il avait coupé le contact avec Mahfouz il y a cinq ans et avait averti les autres que Mahfouz en voulait trop. Charles et son peuple ont continué à poursuivre la relation, obtenant des millions de Mahfouz en échange de… BEAUCOUP. C’est ce que le Sunday Times a trouvé : Mahfouz a vraiment fait travailler Charles pour cet argent, et il y a une très longue trace écrite. Quelques faits saillants de cette histoire du Times :

Un après-midi de novembre 2016, le prince de Galles est arrivé au palais de Buckingham vêtu de son uniforme militaire doré et noir pour procéder à une investiture – la remise d’un honneur au nom de la reine. De telles cérémonies sont familières à la fois aux membres de la famille royale et au public. Jusqu’à 60 récipiendaires sont généralement invités soit dans la salle de bal du palais, soit dans une salle du château de Windsor, et sont appelés un par un par le lord chambellan. La reine, ou un autre membre de la famille royale la représentant, place ensuite la décoration sur la personne et la félicite brièvement. Mais cette investiture allait être bien différente. Le prince Charles ne s’est pas rendu dans la salle de bal, mais dans le Blue Drawing Room du palais de Buckingham, une magnifique salle de lustres suspendus et de meubles aux bords dorés dans laquelle les membres du public sont rarement admis. Une seule personne devait recevoir un prix dans la salle resplendissante – qui a historiquement été utilisée par la reine pour accueillir des dirigeants mondiaux, dont Barack Obama, Justin Trudeau et Narendra Modi. Ce destinataire était Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, un milliardaire saoudien, dont l’honneur lui avait été fixé par les plus proches collaborateurs de Charles après avoir promis des millions de livres sterling de dons à l’association caritative qui finance deux des domaines les plus chers du prince, Dumfries House et le château. de Mey. La semaine dernière, l’équipe d’enquête spéciale de Scotland Yard a envoyé une lettre officielle demandant une correspondance entre les assistants royaux qui ont comploté pour obtenir l’honneur, afin d’examiner si la fixation de la CBE pourrait enfreindre la loi de 1925 sur les honneurs (prévention des abus), qui prévoit un délai de deux ans peine de prison. Contrairement à de nombreuses cérémonies d’investiture qui ont lieu tout au long de l’année, celle de Mahfouz n’apparaîtra jamais dans la circulaire du tribunal. Mahfouz n’était pas non plus obligé de partager son moment avec une file d’attente de dizaines d’autres membres du public. Il a été autorisé à amener plusieurs membres de sa famille dans le palais avec lui, où ils ont rencontré l’épouse de Charles, la duchesse de Cornouailles. Les seuls autres présents étaient un certain nombre d’officiels de cérémonie et un photographe. Son fixeur, qui s’était entendu avec les assistants royaux pour organiser l’honneur, a été invité à attendre dehors dans la salle de musique voisine. Mahfouz, 51 ans, rayonnait : il avait passé des années à chercher la reconnaissance pour lui-même et sa famille. En Charles, il avait trouvé le partenaire idéal : les assistants royaux avaient dit plus tôt à ses représentants qu’en échange de millions de livres sterling de dons à la propriété du prince, ils lui feraient un honneur. Pendant des semaines, Clarence House a insisté sur le fait que Charles n’était pas au courant de l' »accord de rémunération pour les honneurs » qui a conduit à une enquête initiale de la police métropolitaine, à des enquêtes des régulateurs anglais et écossais et à la démission de son principal collaborateur, Michael Fawcett. Mais les détails de l’investiture et d’autres preuves publiées aujourd’hui posent de nouvelles questions sur ce que Charles savait quand et suggèrent qu’il sera un témoin essentiel de Scotland Yard. Le Sunday Times peut révéler que Charles a eu beaucoup plus de contacts avec Mahfouz qu’on ne le pensait au départ En plus de l’investiture privée, le prince Charles a participé à de nombreuses rencontres privées avec Mahfouz, lui a écrit une lettre et a même envoyé un cadeau au Saoudien. Tout cela s’est déroulé pendant que Fawcett, son bras droit et proche confident, fixait Mahfouz un CBE en arrière-plan.

[From The Times]

Ouais. Ils ont Charles cloué sur ça. Ce n’est même pas la cérémonie secrète et hors circulaire du CBE, où Charles a donné à Mahfouz et à sa famille la gestion de plusieurs pièces au palais de Buckingham. Le Times propose également de nombreux reportages sur les réunions en face-à-face de Mahfouz avec Charles en Écosse, Charles invitant Mahfouz à des réunions intimes entre hauts gradés, Charles nommant le jardin de Dumfries le « jardin de Mahfouz ». Charles a envoyé à Mahfouz une lettre de remerciement manuscrite à un moment donné, et un cadeau d’une horloge de calèche miniature (« Clarence House ne dirait pas qui a produit le cadeau ou combien il a coûté. »).

L’une des pièces les plus accablantes de l’article : lors de la tournée 2015 de Charles au Moyen-Orient, il a caché le fait qu’il avait passé du temps avec Mahfouz et la famille élargie de Mahfouz, y compris son père Cheikh Mahfouz. Charles a posé pour des photos avec plus de dix membres de la famille Mahfouz. C’est ce voyage qui a assuré que Mahfouz recevrait le CBE honorifique – avant cela, le ministère des Affaires étrangères et le gouvernement saoudien l’avaient fait lentement. Charles est vraiment allé en Arabie Saoudite pour graisser les roues d’un donateur privé à l’honneur !! Alors oui, il y a maintenant de nombreuses preuves qu’il s’agit d’un énorme scandale impliquant Charles, Michael Fawcett, le gouvernement britannique, plusieurs organisations caritatives royales et ainsi de suite. Wow.

