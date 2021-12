garce | Jamie Dornan sur Christian Grey : « Je paie toujours pénitence pour ce choix »

Jamie Dornan couvre le dernier numéro de British GQ. Il fait la promotion de Belfast, que Kenneth Branagh a écrit et réalisé. C’est un film semi-autobiographique pour Branagh, c’est vaguement l’histoire de son enfance à Belfast juste avant les Troubles et juste au début des Troubles. Dornan joue (une version) du père de Branagh et Caitriona Balfe joue une version de sa mère. Il a l’air étonnamment bon, presque étonnamment bon. On parle de nominations aux prix pour Branagh, Balfe et Dornan. Quant à Dornan, il se présente plutôt bien ici, comme un homme qui s’est imposé. Il a presque 40 ans, il est père de trois jeunes filles, il est marié et travaille régulièrement. J’ai l’impression que cette pièce britannique de GQ se concentre trop sur la décision de Dornan de faire la franchise Fifty Shades, mais peu importe. Quelques faits saillants :

Il a déménagé sa famille de Londres à Stroud : « C’était après avoir terminé les films Cinquante Nuances, vraiment. Nous avions juste envie de sortir complètement de la ville. Nous avions un petit endroit en bas de la rue dans les Cotswolds, mais haut de gamme. Nous avons toujours une place à Londres et en faisons un usage décent. Le déménagement était pour les enfants, vraiment. Vous ne remarquez pas le trafic ou la mauvaise qualité de l’air à Londres lorsque vous y êtes, mais vous remarquez son absence une fois sorti. Aussi, avez-vous vu combien d’applications f-king vous avez besoin de vous garer à Londres ? »

Il a mis en place une équipe de football de papas locaux. « Je pensais que j’étais facilement aussi en forme que les autres pères, mais nous sommes revenus d’Australie il y a environ deux mois, après avoir été là-bas pendant cinq ou six mois, et mes deux genoux ont totalement disparu dans les premières minutes. »

Son père est décédé en 2020 : « J’ai perdu mon père l’année dernière à cause de Covid. Il était un tel phare de positivité dans ma vie, une si bonne énergie à côtoyer, [and] J’espère continuer comme ça. Mais sa mort a été assez brutale. J’étais en quarantaine dans un hôtel à Sydney avec toute ma famille, avec encore trois jours de quarantaine [left on] le jour de sa mort, incapable de quitter cette putain de chambre. Et je ne l’avais pas vu depuis Noël 2019, comme tant de gens… F–king affreux. Mais il a eu tellement d’impact sur nous quand maman est décédée, à propos de ne pas être défini par une perte comme celle-là; le porter à tout moment et l’honorer et le respecter, mais que cela ne soit pas la première chose que les gens pensent de vous. Mais maintenant qu’il est parti, que pouvez-vous faire à part donner un coup de pied ? »

Ses débuts en tant que mannequin : « À 21 ans, je faisais de très grandes campagnes – c’était une grosse affaire – et je gagnais beaucoup d’argent, mais comme je n’ai jamais vraiment vu le mannequinat comme une carrière, je suppose que je ne l’ai pas trop laissée faire. Je ne sais toujours pas à quoi je suis censé penser [being called The Golden Torso]! C’est une industrie différente pour les femmes; vous ne pouvez pas être le mâle Kate Moss. C’est la seule industrie où les hommes gagnent beaucoup moins que les femmes.

Il détestait l’énergie autour des modèles : « Eh bien, je n’ai jamais eu à faire un défilé de mode. Je ne pouvais pas supporter d’autres modèles masculins, cette hyper énergie. Qu’en était-il d’eux ? « Eh bien, je ne sais pas… Je veux dire, quel est le nom collectif pour un groupe de modèles masculins ? Mais j’ai eu du mal avec, disons, l’énergie. Il y a trop de vanité et ça fait juste connard. Trop de bêtises. Chaque fois que j’allais à un rendez-vous ou que je rencontrais une fille dans un pub ou autre, je disais que j’étais un jardinier paysagiste ou que je travaillais pour Google – tout sauf admettre que ma photographie a été prise pour gagner ma vie. »

Il savait que Fifty Shades ne serait pas bien accueilli par la critique : « Oh oui. Je suis entré en sachant cela. Mais néanmoins, c’était une énorme opportunité. Je n’oublierai jamais, le Guardian a fait ce long article sur Fifty Shades – c’était juste après la sortie de The Fall et j’avais été nominé pour un Bafta, un moment énorme dans ma carrière – sur mon annonce et sur quel choix de carrière dévastateur c’était pour moi. Donc, le consensus précoce de mon « mauvais choix », disons simplement, j’étais très conscient de ce récit. «

Regrette-t-il d’avoir pris le rôle de Cinquante Nuances ? « En fin de compte, non. Je veux dire, j’ai compris le travail et les réactions. J’étais dans la course pour ça depuis longtemps, souviens-toi. Ce n’était pas une décision partagée que j’ai prise sur un coup de tête… Écoutez, dites-le ainsi : cela n’a pas nui à ma carrière de faire partie d’une franchise de films qui a rapporté plus d’un milliard de dollars. Tous les acteurs actifs diraient la même chose. C’est fourni – beaucoup. Il n’y a aucune honte à dire que cela a transformé financièrement ma vie et celle de ma famille. Je suis très, très reconnaissant pour cela et le serai toujours. Et les fans ont adoré. Kevin Maher [the film critic] au Times n’a pas aimé – quelle surprise ! Mais je conteste le fait que tout cela ne soit qu’une blague. Toutes les personnes impliquées ont travaillé aussi dur que possible sur ces films, y compris moi-même. »

Il a toujours l’impression de faire pénitence : « Que ce soit A Private War, Anthropoid ou Belfast, ou quoi que ce soit d’autre, la ligne de presse est toujours : ‘C’est la meilleure chose qu’il ait faite depuis Fifty Shades.’ Comme si j’avais encore besoin de faire mes preuves ; Je paie toujours pénitence pour ce choix qui me ramène là où j’étais auparavant. Écoute, je comprends, et, pour être honnête avec toi, ça me stimule. Il allume un feu en moi. Si cela veut dire que les gens disent : « Oh, en fait, il n’est pas si mal », eh bien, qu’il en soit ainsi. »

Il a raison de dire qu’il « fait toujours pénitence » pour Christian Grey, mais c’est parce que la presse britannique ne lâche rien. Et je ne comprends pas pourquoi – la franchise est terminée, elle a fait de l’argent, elle a eu du succès et Dornan et Dakota Johnson l’ont clairement dépassée. Il a pris le risque calculé qu’il ferait partie d’une franchise stupide qui le rendrait riche et célèbre. C’est aussi simple que ça. J’espère sincèrement que nous n’aurons pas à entendre parler de Fifty Shades tout au long de cette promotion. Quant à la mort de son père… quelle dévastation. Il y a tellement d’horribles histoires de Covid comme ça, et nous avons à peine effleuré la surface. Pendant ce temps, les médias en font un jeu de « oh, ces gens sont fous de masques !! »

