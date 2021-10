garce | Jamie Foxx explique pourquoi il ne s’est jamais marié: « Je continue de bouger »

Jamie Foxx ne parle généralement pas de sa vie privée. Il y avait beaucoup de théories quand il était avec Katie Holmes sur la façon dont ils devaient garder le silence à cause de Xenu et d’autres choses liées à Tom Cruise, mais Jamie n’a jamais rendu public aucune de ses relations. Par exemple, il y avait beaucoup de spéculations selon lesquelles Jamie était toujours en couple avec Kristin Grannis alors qu’il était avec Katie. Kristin est la mère d’Annalise, la fille cadette de Jaimie, et d’après ce que j’ai pu trouver, Jamie et Kristin sont en bons termes. La fille aînée de Jamie, Corrine, se fait un nom à Hollywood. Sa mère, Connie Kline, reste à l’abri des regards mais entretient également de bonnes relations avec Jamie et Corrine. Selon Jamie, la raison pour laquelle tout le monde s’entend si bien est qu’il n’a pas gâché les relations avec le mariage. Jamie a dit à E! ce mariage et toute l’idée du piquet blanc clôturé dans la cour ne lui ont jamais plu.

Jamie Foxx a exclusivement servi pendant E! News’ Daily Pop le lundi 18 octobre que le style de vie traditionnel « à l’emporte-pièce » ne l’avait jamais séduit. « Les 2,5 enfants, les boiseries du break et du chalet, je ne pensais pas que c’était pour moi », a révélé Foxx. Et, il s’avère que la relation de Foxx avec ses deux filles Corrine Foxx, 27 ans, et Annalise Bishop, 12 ans, est meilleure pour cela : « Beaucoup de ces mariages ont fini par ne pas bien se passer à mesure que les enfants grandissaient. Malheureusement, nous avons vu les enfants se séparer de leur famille », a cité Foxx à propos des syndicats de ses amis. « Nous, nous nous sommes en fait plus rapprochés. Donc je ne sais pas ce que c’est, je sais juste que c’est différent mais c’est beaucoup d’amour. L’auteur d’Act Like You Got Some Sense a résumé: «La pression d’être marié, je ne pense pas que nous puissions en discuter. Je continue de bouger. Foxx garde également sa « grande famille » près de lui. « C’était par dessein d’avoir toute ma famille vivant avec moi, parce que je ne veux pas qu’ils vivent loin de ma situation », a expliqué Foxx. « Je veux qu’ils voient et partagent les choses que je traverse. Il y a beaucoup de travail acharné, il y a beaucoup de déception, mais il y a beaucoup de choses à célébrer.

[From E!]

Quand Jamie a dit : « nous, nous nous sommes en fait davantage réunis », je suppose qu’il veut dire « nous », comme dans ses filles et leurs mères. Il dit donc qu’ils ont pu maintenir une relation en famille parce qu’ils n’avaient pas la pression du mariage qui les séparait. Je ne sais pas ce qu’il veut dire par il continue de bouger, cependant. Il continue d’avancer à travers les relations? Ou il continue d’esquiver la question ? Je suppose qu’il pense que l’idée du mariage le confinerait. Je comprends ça et c’est cool d’avoir quelqu’un d’aussi franc à ce sujet. Les gens devraient dire qu’ils ne veulent pas de mariage (ou d’enfants, le cas échéant) aussi facilement que de le dire. Si les choses fonctionnent aussi bien que Jamie le dit, alors tout ce qu’elles font fonctionne.

J’aime ce que Jamie a dit sur le fait que tout le monde vit près les uns des autres afin qu’ils puissent vivre près de sa situation. Je n’ai jamais entendu personne dans l’industrie dire quelque chose comme ça et je pense que c’est un excellent moyen de contextualiser le privilège.

Crédit photo : Instagram et Avalon Red