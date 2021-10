garce | Jamie Lynn Spears donne une citation louche après qu’un organisme de bienfaisance a refusé son don de livre

Jamie Lynn Spears a un mémoire à paraître en janvier. Le premier titre du livre était basé sur les paroles de « Hit Me Baby One More Time », le tube de sa sœur. Il devait à l’origine s’appeler I Must Confess: Family, Fame, and Figuring it Out. Jamie a depuis changé le titre en Things I Should Have Said et en a fait la promotion en disant qu’elle « s’ouvre sur ma propre santé mentale » pour la première fois. Bien sûr, c’est l’histoire de Jamie Lynn et elle peut écrire sur tout ce qu’elle veut, mais étant donné tout ce que sa sœur a traversé, il semble pour le moins insensible de le présenter de cette façon. Britney a suggéré que Jamie Lynn ne l’avait pas soutenue tout au long de sa bataille pour la tutelle et elle a également appelé Jamie Lynn pour avoir interprété ses chansons. Il semble que Jamie Lynn soit passive et agressive envers Britney, et ce n’est pas la première fois.

Quoi qu’il en soit, Jamie Lynn a essayé de dire que les bénéfices de son livre iraient à un organisme de bienfaisance pour la santé mentale appelé This is My Brave. Je doute qu’elle ait fait don de l’intégralité des bénéfices, mais cela n’a pas d’importance car This is My Brave a refusé tout don potentiel de sa part. Ils ont publié une déclaration disant qu’ils avaient entendu les critiques, qu’ils n’accepteraient pas de don du livre de Jamie Lynn et qu’ils étaient désolés. En réponse, une source / Jamie Lynn a déclaré à People Magazine que l’association caritative est essentiellement fausse et que l’histoire de Jamie Lynn est aussi valable que celle de Britney !

Une source a dit à PEOPLE que Spears, 30 ans, a été blessée par la décision de This Is My Brave de refuser tout don qui leur a été fait par l’actrice, qui a annoncé son livre Things I Should Have Said plus tôt ce mois-ci. « Jamie Lynn a été totalement aveuglée par le fait qu’ils s’éloignaient publiquement. L’organisation a été recommandée et contrôlée et savait que nous faisions un don, mais elle a été débordée », a déclaré la source. «Malheureusement, avec leur retrait, ils disent essentiellement que les problèmes de santé mentale d’une personne sont plus valables et importants que ceux d’une autre. Ils ont pris une position claire sur l’histoire de qui ils pensaient avoir plus de valeur pour eux. Il semble que leurs actions ne correspondent pas à leur mission de soutenir toutes les voix. L’initié dit que l’incident a été « très bouleversant » pour Spears, qui a longtemps été associée à sa sœur à la fois dans sa carrière et dans sa vie personnelle. « Jamie Lynn a également subi des abus dans sa vie et c’est ce que les gens ne comprennent pas – elle a ses propres choses qu’elle a vécues », a déclaré la source. « Elle ne peut pas s’empêcher d’être la petite sœur de Britney. Sa vie n’est évoquée qu’en relation avec sa famille, même si elle a également été confrontée à des problèmes de santé mentale pendant la meilleure moitié de sa vie. Cela ne fait que renforcer tout le traumatisme – que son histoire n’a pas d’importance. »

Lisez ce que la source/Jamie Lynn a dit « ils disent essentiellement que les problèmes de santé mentale d’une personne sont plus valables et importants que ceux d’une autre. Ils ont pris une position claire sur l’histoire de qui, selon eux, avait le plus de valeur pour eux. » Jamie Lynn est super évidente qu’elle est en concurrence avec Britney en publiant ce livre. Elle dit « qu’en est-il de meeeee » et « cela me fait du mal que les gens se soucient de ma sœur ». Tout est si louche et vous montre exactement quelles étaient les intentions de Jamie Lynn avec ces mémoires.

