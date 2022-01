garce | Jason Derulo a filmé en train de commettre une batterie à Vegas, mais n’a pas été inculpé

Mardi soir, Jason Derulo quittait l’Aria Resort and Casino à Las Vegas lorsque deux hommes l’ont raillé en l’appelant Usher. Je suppose que le fait d’être mal identifié ou peut-être d’être appelé Usher a vraiment énervé Jason parce qu’il a été filmé en train de sauter à la corde pour frapper l’un des gars, puis de s’éloigner après que quelqu’un ait interrompu le combat. L’ami du chahuteur non identifié a ensuite couru sur Jason par derrière et a rencontré le crochet droit de Jason. Bien que Jason ait été emmené menotté, il n’a pas été arrêté ni accusé de voies de fait à ce jour, car personne n’a porté plainte. Voici un article à ce sujet de The Guardian et la vidéo est ci-dessous.

La police de Las Vegas a déclaré que le chanteur pop Jason Derulo « avait commis une batterie contre deux individus » lors d’une altercation au complexe et casino Aria de la ville tôt mardi matin. Des séquences vidéo montrent Derulo traversant l’atrium de la salle et donnant des coups de poing à un homme non identifié, qui l’avait raillé en le comparant au chanteur de R&B Usher. Derulo a été photographié menotté et emmené hors des lieux, le complexe ayant rendu une ordonnance d’intrusion contre lui. Il n’a pas été arrêté ni inculpé pour l’attaque, et aucun rapport de police n’a été établi, les victimes ayant choisi de ne pas porter plainte.

Personnellement, je ne connais aucune chanson de Jason Derulo. Je le connais juste comme le gars qui a sali ma copine Jordin Sparks. J’ai senti l’âme du deuxième homme que Jason a frappé quitter son corps avec ce coup de poing. Il est possible que l’homme ait dit autre chose à Jason ou qu’il les ait rencontrés plus tôt, car appeler quelqu’un par un mauvais nom ne justifie pas une attaque. Ces deux gars sont blancs et appeler une personne noire par un mauvais nom est une micro-agression certaine, mais cela n’excuse pas du tout Jason. Avec un peu de chance, Jason apprendra de cette situation et suivra des cours de gestion de la colère afin que cela ne se reproduise pas à l’avenir. Il devrait au moins savoir s’éloigner lorsque quelqu’un se moque de lui au lieu de s’engager. Il a de la chance que ces hommes n’aient pas encore porté plainte, et je ne serais pas surpris qu’il ne soit pas poursuivi pour cela.

