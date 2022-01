garce | Jason Knauf a dit au revoir à son poste de PDG de la Royal Foundation

Peu de temps après l’interview d’Oprah du duc et de la duchesse de Sussex, Clarence House et le palais de Kensington ont embauché deux personnes chargées des relations publiques que l’on appelait, à l’époque, des «gestionnaires de crise». Je ne sais pas si ces personnes sont toujours en poste (j’en doute), mais une fois que ces gestionnaires de crise se sont mis au travail, il y a eu des changements. L’un des plus gros changements ? Il a été annoncé que Jason Knauf se retirerait du travail du palais à la fin de 2021. L’excuse du licenciement de Knauf était que son mari avait un nouvel emploi à l’étranger. Mais il a été expulsé, et de toute évidence, c’est le prince Charles qui a dit aux Cambridges que Knauf devait partir. Il y avait une certaine confusion et des complots pour savoir si Knauf irait vraiment. Eh bien, il l’a fait.

Le prince William et Kate Middleton font leurs adieux à leur directeur général de longue date, Jason Knauf. Après avoir annoncé son départ en mai dernier, le rôle de Knauf est désormais terminé. Knauf a rejoint le foyer en 2015 en tant que secrétaire aux communications, puis a travaillé comme conseiller principal. Il devint plus tard PDG de la Royal Foundation. « Être secrétaire aux communications puis PDG de la Fondation a été le privilège de ma carrière », a écrit Kanuf sur Linkedin. « Nous avons construit des plateformes puissantes comme Heads Together, The Earthshot Prize et le Center for Early Childhood. J’ai voyagé dans 36 pays et dans tous les coins du Royaume-Uni et je me suis fait de nouveaux amis incroyables en cours de route. J’ai été si fier de soutenir le leadership unique et optimiste du duc et de la duchesse pendant une période où nous avons été confrontés à une pandémie, à la crise climatique, à un changement radical de nos attitudes envers la santé mentale et bien plus encore », a-t-il déclaré. ajoutée. Knauf part rejoindre son mari en Inde pour un poste diplomatique.

[From ET Canada]

Je me demande qui sera le nouveau PDG de la Royal Foundation des Cambridges ? C’est bizarre que nous n’ayons rien entendu à ce sujet, d’autant plus que c’est un poste si important (lol). Knauf laissera évidemment un vide énorme dans la vie des Cambridges et dans leur bureau. Knauf s’est présenté comme un gourou intelligent des relations publiques, un homme de choix qui a aidé à transformer un prince réticent et pétulant en un «futur roi». Rien de tout cela n’était vrai, bien sûr. Si quoi que ce soit, Knauf a permis et encouragé les pires instincts de William, et Knauf a été considéré comme suffisamment consommable l’année dernière pour que William l’utilise pour poursuivre Meghan et «aider» la défense du Mail. Il sera amusant de voir si Knauf obtient un jour un poste de « chef de la direction » après s’être si bien exposé dans le procès de Meghan contre le Mail. Ce sera aussi amusant de voir quel genre de clownerie KP fait en l’absence de Knauf.

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red, Instar.

Lien source