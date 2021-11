Vous vous souvenez quand j’appelais Jason Knauf « Pauvre Jason » ? Je l’ai fait parce qu’il était chargé d’embrigader le duc et la duchesse de Cambridge. Knauf travaille avec William et Kate depuis des années à divers titres, et il est actuellement directeur général de leur Royal Foundation. Il y a des années, la réputation de Knauf était comme une sorte de génie des communications, un faiseur de relations publiques pour les Keens. Fondamentalement, il n’arrivait pas à convaincre Bill et Kathy de travailler alors il passait juste son temps à s’embêter. Il était assistant principal au palais de Kensington lorsque le prince Harry a épousé Meghan, c’est ainsi qu’il est devenu « assistant principal » des Sussex pendant un an, du printemps 2018 au printemps 2019. Knauf a gardé une grande partie de ses communications avec Meghan, qu’il a transformées. aux avocats du Mail cet été, des mois après la diffusion de l’interview d’Oprah des Sussex. Knauf l’a fait volontairement – le Mail n’a pas obtenu d’ordonnance du tribunal ou quoi que ce soit. Chronologiquement, Knauf est allé au Mail APRÈS qu’il ait organisé l’assassinat de caractère déséquilibré et flagrant de Meghan en tant que « intimidateur » dans les semaines précédant l’interview d’Oprah.

L’assistant royal Jason Knauf a radicalement rompu les rangs pour révéler des textes explosifs et des courriels de Meghan Markle quelques semaines seulement après la diffusion de son interview dévastatrice avec Oprah. M. Knauf, 37 ans, avait refusé à plusieurs reprises d’aider le Mail on Sunday dans son âpre bataille juridique avec la duchesse de Sussex – insistant sur le fait qu’il voulait rester « neutre ». Mais des documents judiciaires ont révélé qu’il avait effectué un revirement brutal à la suite de TROIS crises royales majeures. Tout d’abord, en février, Meghan a remporté son procès contre le ministère de la Santé pour une lettre divulguée à son père Thomas, 77 ans. En mars, le palais de Buckingham a lancé une enquête officielle sur la base d’une plainte de M. Knauf selon laquelle elle avait intimidé trois membres du personnel de maison. . Et quelques jours plus tard, l’interview de deux heures de la duchesse avec la reine de l’émission de discussion américaine Oprah Winfrey a été diffusée, remplie de révélations royales explosives. À l’époque, M. Knauf était représenté par des avocats agissant pour trois autres assistants royaux surnommés le « Palace Four ». Le 16 avril, ils ont clairement indiqué que M. Knauf souhaitait toujours rester «strictement neutre» malgré les approches répétées de la société mère du ministère de la Santé, Associated Newspapers. Mais le 12 mai, M. Knauf a annoncé qu’il quittait ses fonctions royales. Puis, fin juillet, une « source confidentielle » s’est approchée du journal pour lui dire que M. Knauf avait subi un changement d’avis dramatique. L’ancien attaché de presse de Harry et Meghan avait abandonné ses anciens avocats – et était maintenant prêt à parler. Dans un communiqué déposé devant la cour d’appel, Keith Mathieson, avocat agissant pour le journal, a déclaré : « Fin juillet 2021, l’appelant a reçu des informations d’une source confidentielle selon lesquelles M. . À la suite de ces informations, le requérant a de nouveau cherché à entrer en contact avec M. Knauf, puis avec le nouveau notaire de M. Knauf, M. Pollard. En temps utile, M. Pollard nous a fait parvenir, ainsi qu’aux avocats du demandeur, la déclaration de témoin signée qui fait l’objet de la présente demande. La décision de M. Knauf soulève des questions majeures quant à ce qui l’a finalement poussé à s’exprimer. Hier, sa déclaration de six pages a expliqué en détail comment la duchesse avait soigneusement rédigé la lettre à son père pendant plusieurs jours. Il comprenait des échanges de messages texte et d’e-mails avec Meghan révélant comment elle avait appelé Thomas « Papa » parce que « cela tirerait sur les cordes sensibles » si cela fuyait.

[From The Sun]

Alors Knauf est allé au Mail avec un nouvel avocat et sa cache de textes et de courriels en JUILLET. Je regarde dans nos archives maintenant… cela aurait été après que Meghan ait donné naissance à Lilibet Diana, après que le prince William et Knauf aient réussi à « coopter » Robert Lacey pour écrire des trucs sur Meghan et prétendre qu’elle est une « sociopathe déséquilibrée ». C’était à peu près à l’époque où Buckingham Palace refusait toujours d’inclure Lilibet dans la ligne de succession ET la nouvelle de l’accord sur le livre du prince Harry éclatait. Je soupçonne que Knauf avait déjà décidé de remettre des preuves contre les Sussex avant que l’accord de livre de Harry ne soit rendu public, mais cette nouvelle a clairement envoyé les Windsors dans une chute libre.

Ce qui est aussi drôle (pour moi), c’est que les preuves explosives ne sont pas si nombreuses ? Knauf a eu des échanges de textos avec Meghan au sujet de la lettre à son père. Elle pensait que son père pourrait éventuellement divulguer/vendre la lettre. Et les Sussex ont joué vite et librement avec ce qu’ils ont contribué à trouver la liberté. Rien de tout cela ne change la question fondamentale au cœur du procès de Meghan, qui est le droit d’auteur sur sa lettre manuscrite. Ce que cela change de manière significative, c’est la carrière de Jason Knauf – c’est étonnant qu’il soit aussi pathétique, qu’il soit aussi heureux de s’armer servilement au service de William et Kate. Tout cela montre encore plus clairement que William et Kate sont mesquins et incapables d’embaucher des professionnels compétents et discrets pour travailler pour eux. Gee, je me demande ce que ces gestionnaires de crise du palais pensent de tout cela?

