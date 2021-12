garce | Javier Bardem : Les gens ne respectaient pas vraiment Desi Arnaz « pour ce qu’il était »

Être les Ricardos est probablement le film pour lequel nous allons nous battre le plus pendant la saison des Oscars. Il y a beaucoup de gens qui disent « donnez-lui une chance, Nicole Kidman est vraiment bonne, je le jure! » Et puis il y a beaucoup de gens qui se disent « non, Nicole et Javier Bardem ne ressemblent en rien à Lucille Ball et Desi Arnaz, c’est en fait offensivement mauvais ». Tout ce que je peux dire pour le moment, c’est que les bandes-annonces ne rendent pas le film beau ou bien fait de quelque façon que ce soit. L’histoire de couverture du Hollywood Reporter parle de la réalisation du film et de la façon dont Aaron Sorkin se fichait du fait que les acteurs ne ressemblaient en rien aux personnes qu’ils représentaient, et de la façon dont Kidman et Bardem appelaient leurs agents et essayaient de s’en sortir. film. Vous pouvez lire l’intégralité de l’article de THR ici, c’est l’une des histoires de « making of » les plus chaotiques que j’ai lues depuis un moment. Quelques faits saillants :

Bardem n’en avait aucune idée : « Je ne savais pas à quel point c’était gros », dit Bardem à propos d’I Love Lucy. Il y avait une version sous-titrée en Espagne — Te Quiero Lucy — mais Bardem ne l’a jamais vue. « Quand j’ai vraiment commencé à creuser en lui, plus j’étais profond, plus je savais à quel point j’étais emblématique [the show] était … c’était comme, ‘Sh-t.’”

Les acteurs ont supplié Aaron Sorkin de repousser le tournage : Au début, Kidman et Bardem ont envoyé leurs agents pour les faire sortir du film. « Je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, tout ça s’effondre' », a déclaré le producteur Todd Black, qui a dissuadé ses représentants de laisser leurs clients sursauter. Ensuite, les acteurs ont programmé une réunion Zoom avec Sorkin et l’ont supplié de repousser le film d’un an. Sorkin a enquêté sur le report de la production de 40 millions de dollars, mais son distributeur, Amazon, désireux de répondre à un appétit vorace pour le contenu pendant la pandémie, voulait que le film avance le plus tôt possible et resynchronise les calendriers encombrés de ses prospects en demande. sur toute la ligne serait intimidant. En moins d’une journée, Sorkin est revenu vers ses acteurs pour leur annoncer que le tournage du film commencerait effectivement le 29 mars. « Alors c’était comme, » Oh, non. Oh non. Nous devons en fait le faire », se souvient Kidman.

Kidman sur la façon dont Lucille Ball voulait être une actrice dramatique : «Elle voulait être une star de cinéma. Elle n’a jamais pu être ça, et c’est en quelque sorte déchirant. Mais ses échecs se sont avérés être ses succès, ce à quoi je m’identifie. »

Bardem sur Desi : « C’est l’énergie de quelqu’un qui doit appartenir. Et faire comprendre à tout le monde que juste parce qu’il est étranger, il n’a pas besoin d’être mis dans une case. J’ai eu la chance de faire partie d’une industrie cinématographique qui va au-delà de l’industrie cinématographique espagnole. Être Desi Arnaz dans les années 50 aux États-Unis était une chose différente. C’était comme être un extraterrestre. C’était quelque chose de très unique, surtout quand vous étiez marié à une icône américaine. Les gens ne le respectaient pas vraiment pour ce qu’il était.

Bardem pour savoir si le rôle aurait dû revenir à un acteur latino-américain : « Je suis acteur, et c’est ce que je fais dans la vie : essayer d’être des gens que je ne suis pas », dit Bardem. « Que faisons-nous avec Marlon Brando jouant Vito Corleone ? Que fait-on de Margaret Thatcher interprétée par Meryl Streep ? Daniel Day-Lewis jouant Lincoln ? Pourquoi cette conversation se produit-elle avec des personnes avec des accents ? Vous avez votre accent. C’est là que vous appartenez. C’est délicat. Où est cette conversation avec des anglophones faisant des choses comme The Last Duel, où ils étaient censés être des Français au Moyen Âge ? C’est très bien. Mais moi, avec mon accent espagnol, étant cubain ? Ce que je veux dire, c’est que si nous voulons ouvrir la boîte de vers, ouvrons-la pour tout le monde. Le rôle m’est venu, et une chose dont je suis sûr, c’est que je vais donner tout ce que j’ai.

Bardem avait encore plus de réflexions sur son casting : « J’allais ajouter quelque chose à propos de la fameuse question. Nous devrions tous commencer à ne permettre à personne de jouer Hamlet à moins qu’il ne soit né au Danemark. Un jour après l’interview, Bardem y réfléchit encore et envoie par e-mail quelque chose d’autre qu’il voulait dire sur le sujet, dans lequel il semble avoir davantage réfléchi au sujet non seulement de sa propre exclusion mais aussi de l’exclusion des autres. « Je reconnais qu’il y a beaucoup de voix et d’histoires sous-représentées qui doivent être racontées, et nous devrions collectivement faire mieux pour fournir un accès et des opportunités à davantage d’histoires et de conteurs latino-américains », a-t-il déclaré dans l’e-mail.

Je veux dire… Je me sens un peu mal pour Kidman et Bardem. THR indique très clairement qu’aucun d’eux n’avait la moindre idée à quel point Lucy et Desi étaient emblématiques en Amérique, et quand ils ont compris le poids de ces icônes, les deux acteurs étaient comme « Putain de merde, nous devons nous en sortir ». Quant à ce que dit Bardem de son casting en tant qu’immigré cubain… J’ai des sentiments mitigés mais finalement j’aimerais entendre des latino-américains et plus particulièrement des acteurs cubains et cubano-américains. Je veux vraiment savoir ce qu’ils pensent du casting de Bardem.

Voici quelques photos de la première à Sydney de Being the Ricardos. J’ai adoré la robe de Nicole, honnêtement.

